Bộ Nội vụ yêu cầu địa phương đề xuất biên chế 2026-2031 trước ngày 26/11

Trong văn bản gửi các đơn vị, Bộ Nội vụ cho biết việc xây dựng biên chế cho giai đoạn mới được triển khai dựa trên chỉ đạo của Bộ Chính trị và Ban Bí thư, thể hiện tại hai công văn do Ban Tổ chức Trung ương ban hành trong năm 2025.

Bộ Nội vụ đốc thúc các bộ, ngành, địa phương gửi đề xuất biên chế giai đoạn 2026-2031 (Ảnh minh họa: DT).

Ngày 29/7, Ban Tổ chức Trung ương ban hành Công văn số 9151-CV/BTCTW, yêu cầu rà soát toàn bộ thực trạng biên chế và hệ thống vị trí việc làm sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết 18 và 19.

Văn bản nhấn mạnh yêu cầu đánh giá kỹ tình trạng thừa - thiếu cán bộ, tính phù hợp giữa nhiệm vụ và vị trí việc làm, làm cơ sở đề xuất biên chế cho giai đoạn 2026-2031. Ban Tổ chức Trung ương cũng yêu cầu báo cáo chi tiết theo đề cương thống nhất, bảo đảm dữ liệu phục vụ công tác hoạch định nhân sự trong 5 năm tiếp theo.

Đến ngày 17/9, Công văn số 9671-CV/BTCTW tiếp tục yêu cầu các bộ, ngành và địa phương hoàn thiện vị trí việc làm, cập nhật lại toàn bộ danh mục sau khi sắp xếp bộ máy.

Văn bản làm rõ yêu cầu hoàn thiện tiêu chuẩn chức danh, định mức số lượng người làm việc và cơ cấu biên chế từng cơ quan, coi đây là căn cứ bắt buộc để xây dựng biên chế giai đoạn mới theo hướng tinh gọn, hiện đại và thực chất hơn.

Trên cơ sở hai chỉ đạo này, Bộ Nội vụ đã ban hành Công văn số 8091, đề nghị các cơ quan gửi báo cáo thực trạng và đề xuất biên chế. Từ các báo cáo gửi về, Bộ Nội vụ xây dựng nguyên tắc và định hướng chung, làm căn cứ để các đơn vị thống nhất thực hiện.

Bộ Nội vụ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương báo cáo theo phụ lục kèm theo công văn. Tổng số vị trí việc làm đề xuất không được vượt quá mức đã được cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn. Trường hợp chậm gửi, đơn vị phải tự chịu trách nhiệm.