Hà Nội lập phương án xử lý hồ sơ đất đai tồn đọng trước 5/3

Theo Kế hoạch số 81/KH-UBND ban hành ngày 2/3, thành phố triển khai nhiều giải pháp nhằm cải thiện kết quả Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính. Mục tiêu là nâng cao chất lượng phục vụ thực chất, đồng thời phấn đấu đưa Hà Nội vào nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước trong năm 2026.

Rà soát hồ sơ đất đai tồn đọng kéo dài

Một trong những nội dung đáng chú ý của kế hoạch là việc xử lý các hồ sơ thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai tồn đọng thời gian dài trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan như Văn phòng đăng ký đất đai, Trung tâm Phục vụ hành chính công, cơ quan thuế và các cơ quan có liên quan để thành lập tổ công tác rà soát tình hình hồ sơ tồn đọng.

Tổ công tác sẽ tổng hợp, đánh giá và xây dựng phương án xử lý đối với các hồ sơ đất đai tồn đọng kéo dài, báo cáo UBND thành phố trước ngày 5/3. Việc rà soát này nhằm xác định rõ nguyên nhân chậm trễ, từ đó đưa ra giải pháp xử lý phù hợp, bảo đảm quyền lợi của người dân và doanh nghiệp.

Thành phố yêu cầu quá trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính phải được thực hiện công khai, minh bạch và đúng tiến độ. Việc cải thiện thứ hạng của bộ chỉ số đánh giá không chỉ dựa trên điểm số kỹ thuật mà phải gắn với nâng cao chất lượng phục vụ thực tế, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo.

Những hồ sơ đất đai tồn đọng sẽ được tập trung tháo gỡ (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Công khai tiến độ giải quyết thủ tục để người dân theo dõi

Bên cạnh việc xử lý hồ sơ tồn đọng, Hà Nội cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính.

Theo kế hoạch, 100% hồ sơ thủ tục hành chính khi tiếp nhận phải được nhập vào hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính để công khai tiến độ xử lý trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Các cơ quan cũng phải bảo đảm mọi hồ sơ sau khi kết thúc xử lý đều được đính kèm kết quả điện tử trên hệ thống.

Trung tâm Phục vụ hành chính công được giao rà soát danh mục thủ tục hành chính và các khoản phí, lệ phí được miễn, giảm theo chính sách của thành phố, đồng thời bảo đảm đồng bộ đầy đủ dữ liệu thanh toán trên hệ thống.

Các sở, ban, ngành phải phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công và cơ quan quản trị hệ thống của các bộ, ngành Trung ương để rà soát, đồng bộ dữ liệu thanh toán đối với các hồ sơ thủ tục hành chính được hỗ trợ phí, lệ phí theo chính sách đặc thù của thành phố.

Thành phố cũng yêu cầu tăng cường tuyên truyền và hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, đặc biệt là thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Cùng với đó, cán bộ tại các điểm hỗ trợ dịch vụ công số cần chủ động hỗ trợ người dân khai thác, tái sử dụng dữ liệu đã được số hóa, thực hiện nguyên tắc người dân không phải cung cấp lại thông tin, giấy tờ đã có trong hệ thống.

Thông qua các giải pháp này, Hà Nội kỳ vọng nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời cải thiện chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến.