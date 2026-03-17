Nhiều trạm y tế xã, phường chưa có lãnh đạo, kế toán

Ngày 16/3, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức cuộc họp nghe báo cáo về công tác chuyển giao trạm y tế về UBND cấp xã quản lý và giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Thông tin tại cuộc họp, ông Lê Văn Khoa, Giám đốc Sở Y tế Khánh Hòa, cho biết khó khăn lớn nhất hiện nay là nhiều xã, phường chưa triển khai việc bổ nhiệm hoặc giao người phụ trách điều hành trạm y tế. Bên cạnh đó, các địa phương cũng gặp vướng mắc trong công tác chi trả phụ cấp do Bộ Y tế chưa có hướng dẫn cụ thể.

Khánh Hòa tổ chức cuộc họp giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuyển giao trạm y tế về UBND cấp xã (Ảnh: Trung Thi).

Ngoài ra, một số trạm y tế chưa kiện toàn chức danh giám đốc, phó giám đốc nên chưa thể thực hiện các thủ tục cấp phép hoạt động, ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Nhiều viên chức chưa đủ tiêu chuẩn bổ nhiệm lãnh đạo nên chưa thể ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ và quy chế hoạt động của trạm.

Cũng theo ông Khoa, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa hiện có 32 trạm y tế chưa có kế toán. Sở Y tế đã trình Sở Nội vụ kế hoạch tuyển dụng kế toán tại các trạm y tế này.

Trước những khó khăn, vướng mắc trên, ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, chỉ đạo các địa phương, ngành có liên quan khẩn trương kiện toàn nhân sự tại các trạm y tế để đơn vị ổn định hoạt động từ ngày 1/4, đặc biệt là các chức danh giám đốc, phó giám đốc.

Ông Nguyễn Long Biên, phát biểu kết luận tại cuộc họp (Ảnh: Trung Thi).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cũng yêu cầu các địa phương xây dựng phương án đào tạo nhân lực y tế, tuyển dụng kế toán và nhân viên công nghệ thông tin.

Ông Biên giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các địa phương và sở, ngành liên quan thực hiện việc chuyển giao đúng tiến độ. Sau khi hoàn tất bàn giao, ngành y tế tiếp tục hỗ trợ chuyên môn cho các trạm nhằm bảo đảm hoạt động khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân không bị gián đoạn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cũng đề nghị UBND các xã, phường có đề xuất cụ thể về những khó khăn như trang thiết bị, nhân lực để các cơ quan liên quan xem xét, kịp thời tháo gỡ.

Cùng với đó, Sở Tài chính hướng dẫn các địa phương xây dựng phương án quản lý, sử dụng kinh phí sau khi tiếp nhận trạm y tế, bảo đảm nguồn lực cho hoạt động của đơn vị.