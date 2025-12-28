Doanh nghiệp chuẩn bị tăng lương từ 1/1/2026 ra sao?

Thay đổi lương tối thiểu vùng từ năm 2026

Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai cho biết, năm 2025 là năm nền kinh tế tiếp tục quá trình phục hồi sau những cú sốc từ chuỗi cung ứng toàn cầu các năm trước, đồng thời cũng là năm bản lề để chuẩn bị cho các thay đổi lớn về chính sách an sinh xã hội.

Sở này chỉ ra điển hình là việc áp dụng mức lương tối thiểu vùng mới theo Nghị định 293/2025/NĐ-CP của Chính phủ kể từ ngày 1/1/2026.

Điểm nổi bật của Nghị định 293/2025/NĐ-CP là việc điều chỉnh tăng mức lương tối thiểu vùng với tỷ lệ bình quân khoảng 7,2% so với năm 2025. Cụ thể, mức tăng dao động từ 250.000 đồng đến 350.000 đồng/tháng tùy theo từng vùng địa lý.

Tiền lương tối thiểu vùng chính thức được điều chỉnh từ đầu năm 2026 (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Bên cạnh mức lương tháng, mức lương tối thiểu giờ cũng được điều chỉnh tăng tương ứng: Vùng I tăng từ 23.800 đồng/giờ lên 25.500 đồng/giờ; Vùng II tăng từ 21.200 đồng/giờ lên 22.700 đồng/giờ.

"Sự điều chỉnh này nhằm bảo vệ quyền lợi cho nhóm lao động làm việc không trọn thời gian, lao động thời vụ - một nhóm đang ngày càng gia tăng trong nền kinh tế Gig (kinh tế linh hoạt)", báo cáo của Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai nêu rõ.

Theo thống kê của đơn vị, mức thu nhập lương bình quân chung của người lao động trên địa bàn tỉnh đạt 9,576 triệu đồng/người/tháng. Tuy nhiên, con số bình quân này ẩn chứa sự phân hóa sâu sắc giữa các loại hình doanh nghiệp, phản ánh sự khác biệt về năng lực tài chính, quy mô và chiến lược nhân sự.

Cụ thể, trong khối doanh nghiệp nhà nước, mức lương bình quân xấp xỉ 13,3 triệu đồng/tháng.

Bên cạnh đó, mức lương bình quân của khối doanh nghiệp FDI là 8,5 triệu đồng/tháng. Tại các tập đoàn lớn, hệ thống lương được xây dựng khoa học dựa trên phương pháp đánh giá giá trị công việc và khảo sát lương thị trường hàng năm.

Mặc dù lương cơ bản có thể không quá cao so với doanh nghiệp nhà nước, nhưng tổng thu nhập thực tế của người lao động thường được bổ sung bởi các khoản thưởng năng suất, làm thêm giờ và các chế độ phụ cấp đời sống phong phú.

Sự chuẩn bị của các doanh nghiệp

Trước thềm thời điểm Nghị định 293/2025/NĐ-CP có hiệu lực, Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan chức năng đã tiến hành khảo sát nhanh tại 200 doanh nghiệp đại diện cho các ngành nghề và thành phần kinh tế trên địa bàn.

Trong đó, 90% doanh nghiệp (180 đơn vị) đã hoàn tất việc xây dựng phương án điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng. Mức tăng dự kiến phổ biến từ 7% đến 10%.

Đáng chú ý, nhiều doanh nghiệp không chỉ tăng mức sàn mà còn điều chỉnh tăng đồng loạt cho các bậc lương cao hơn để giữ khoảng cách thâm niên hợp lý.

Tỷ lệ tăng này cao hơn hoặc bằng mức quy định của Chính phủ (7,2%), thể hiện thiện chí của doanh nghiệp trong việc chia sẻ khó khăn với người lao động.

Bên cạnh đó 10% doanh nghiệp (20 đơn vị) không cần xây dựng phương án điều chỉnh mới. Lý do là các doanh nghiệp này (thường là các công ty công nghệ cao, FDI lớn) hiện đang áp dụng mức lương cơ bản thấp nhất cao hơn hẳn so với mức lương tối thiểu vùng mới quy định.

Ví dụ, một số doanh nghiệp đã có mức lương khởi điểm cho lao động phổ thông 5,5-6 triệu đồng, cao hơn mức 5,31 triệu đồng của Vùng I. Tuy nhiên, các doanh nghiệp này vẫn cam kết sẽ xem xét điều chỉnh định kỳ theo thỏa ước lao động tập thể vào Quý I/2026.

Các doanh nghiệp đang tiến hành rà soát lại toàn bộ hệ thống tiền lương (Ảnh minh họa: Sơn Nguyễn).

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp đang tiến hành rà soát lại toàn bộ hệ thống thang bảng lương, quy chế lương thưởng và hợp đồng lao động.

Từ đó, đảm bảo mức lương thấp nhất của người làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng mới.

Đối với người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề, mức lương phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng.

Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo công khai phương án điều chỉnh cho người lao động biết trước khi áp dụng, tránh tình trạng "tăng lương nhưng cắt phụ cấp" gây hiểu lầm và bức xúc.

Để đảm bảo việc thực hiện chính sách tiền lương hiệu quả, hài hòa, Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai kiến nghị các doanh nghiệp chuyển dịch dần từ mô hình trả lương theo thâm niên, bằng cấp sang mô hình trả lương theo vị trí việc làm và năng lực, hiệu quả; gắn thu nhập với năng suất lao động thực tế.

Doanh nghiệp cần xây dựng văn hóa doanh nghiệp coi trọng phúc lợi và sự phát triển của con người.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp FDI tiếp tục phát huy vai trò dẫn dắt, lan tỏa các chuẩn mực quản trị nhân sự tiên tiến để nâng cao mặt bằng chung của thị trường lao động Đồng Nai.

Việc đảm bảo tiền lương, tiền thưởng và đời sống cho người lao động không chỉ là trách nhiệm pháp lý tuân thủ các quy định của Chính phủ, mà còn là yếu tố sống còn quyết định năng lực cạnh tranh và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.