Đề xuất trao quyền tuyển dụng viên chức cho đơn vị sự nghiệp công lập

Trong báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thành viên Chính phủ, Bộ Nội vụ cho biết dự thảo Luật Viên chức (sửa đổi) đã được chỉnh lý để "đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền", đơn giản hoá thủ tục, tăng hậu kiểm, giảm tiền kiểm; trọng tâm là sửa Điều 17 về phương thức tuyển dụng và Điều 18 về thẩm quyền tuyển dụng.

Ở nhóm nội dung này, cơ quan soạn thảo nêu rõ: đơn vị sự nghiệp tự chủ được trực tiếp tuyển dụng; trường hợp không tự làm có thể đề xuất cơ quan chủ quản thực hiện; riêng đơn vị do ngân sách bảo đảm thì tuyển theo phân cấp, ủy quyền của bộ, ngành, UBND cấp tỉnh.

Đề xuất các đơn vị sự nghiệp công lập được trực tiếp tuyển dụng (Ảnh: Hoài Sơn).

Tách bạch phương thức tuyển dụng để linh hoạt nguồn nhân lực

Dự thảo tách rõ ba phương thức: thi tuyển; xét tuyển dành cho một số nhóm đặc thù như sinh viên xuất sắc, người dân tộc thiểu số, người học theo chế độ cử tuyển; và tiếp nhận đối với chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng hoặc có kinh nghiệm ở khu vực ngoài công lập, người đang hợp đồng chuyên môn trong đơn vị sự nghiệp, cùng các đối tượng theo pháp luật chuyên ngành nếu đáp ứng ngay yêu cầu vị trí việc làm.

Dự thảo đồng thời làm rõ trường hợp công chức, viên chức đủ điều kiện chuyển sang làm viên chức tại đơn vị sự nghiệp khác theo thủ tục chuyển công tác.

Cách thiết kế này nhằm mở rộng đường vào khu vực sự nghiệp công lập nhưng vẫn đặt điều kiện tiên quyết: ứng viên đáp ứng ngay yêu cầu vị trí việc làm.

Trao quyền kèm trách nhiệm

Theo dự thảo, đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện tuyển dụng vào làm việc tại đơn vị mình; căn cứ kết quả tuyển dụng, người đứng đầu ký hợp đồng làm việc với người trúng tuyển.

Nếu không tự tổ chức tuyển dụng, đơn vị đề xuất cơ quan quản lý thực hiện theo phân cấp, ủy quyền của bộ, ngành, UBND cấp tỉnh.

Đối với đơn vị do ngân sách nhà nước bảo đảm, cơ quan được phân cấp, ủy quyền sẽ tổ chức tuyển dụng.

Định hướng này nhất quán với chỉ đạo "đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền", bảo đảm phù hợp Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, đồng thời làm rõ trách nhiệm người đứng đầu trong quyết định tuyển dụng và sử dụng nhân sự.

Hoàn thiện điều kiện dự tuyển, chuẩn hoá quản lý sau tuyển dụng

Phần điều kiện đăng ký dự tuyển được sắp xếp, diễn đạt lại theo hướng rõ ràng và đồng bộ với Luật Cán bộ, công chức năm 2025: quốc tịch, độ tuổi, phẩm chất đạo đức, sức khoẻ, hồ sơ rõ ràng, đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm; đồng thời bổ sung điều kiện riêng với người dự tuyển vị trí viên chức quản lý (phải đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm theo quy định, trừ trường hợp đặc thù).

Danh mục các trường hợp không được đăng ký dự tuyển tiếp tục kế thừa và chỉnh lý để đồng bộ với pháp luật hiện hành, trong đó bổ sung nhóm “người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi”.

Sau tuyển dụng, hợp đồng làm việc được ký bằng văn bản giữa người đứng đầu đơn vị và người được tuyển, quy định rõ quyền, nghĩa vụ và các nội dung về chế độ, điều kiện làm việc; với chức danh do cấp trên bổ nhiệm, việc ký hợp đồng phải có ý kiến đồng ý của cấp đó.

Ứng dụng công nghệ, liên thông khu vực công - tư

Dự thảo yêu cầu ứng dụng công nghệ, tích hợp với cơ sở dữ liệu quản lý đội ngũ viên chức theo từng ngành, lĩnh vực, tăng tính minh bạch và hậu kiểm trong tuyển dụng.

Bên cạnh đó, cơ chế hợp đồng lao động/dịch vụ được bổ sung để thu hút chuyên gia, nhân sự chất lượng cao tham gia quản lý, điều hành hoặc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại đơn vị sự nghiệp; với đơn vị cung cấp dịch vụ công thiết yếu chưa tự chủ, ngân sách nhà nước chi trả cho nội dung ký hợp đồng này.

Tổng thể, gói sửa đổi ở tuyển dụng và phân cấp thẩm quyền vừa mở rộng "đầu vào" để thu hút nhân lực phù hợp vị trí việc làm, vừa trao quyền gắn trách nhiệm cho đơn vị sử dụng, đi kèm cơ chế công nghệ, dữ liệu và hợp đồng để bảo đảm minh bạch, hiệu quả triển khai.