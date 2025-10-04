Nộp chậm hồ sơ, thân nhân không được nhận mai táng phí

Theo Luật BHXH, trợ cấp mai táng là chế độ nhằm chia sẻ gánh nặng tài chính với gia đình, người lo mai táng cho người tham gia BHXH khi họ qua đời.

Mức trợ cấp mai táng theo quy định hiện hành bằng 10 lần mức tham chiếu (hiện mức tham chiếu bằng lương cơ sở), tức là 23,4 triệu đồng.

Trợ cấp mai táng chia sẻ gánh nặng tài chính với gia đình, người lo mai táng cho người tham gia BHXH khi họ qua đời (Ảnh minh họa: AI).

Thủ tục để hưởng chế độ này từ ngày 1/7/2025 đã được Bộ Nội vụ công bố tại Quyết định số 863/QĐ-BNV ngày 7/8/2025.

Theo đó, có 4 trường hợp người lao động sau khi chết thì tổ chức, cá nhân lo mai táng cho họ được nhận một lần trợ cấp mai táng.

Thứ nhất, người lao động (công dân Việt Nam và công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam) có thời gian đóng BHXH bắt buộc từ đủ 12 tháng trở lên.

Thứ hai, người lao động là công dân Việt Nam có tổng thời gian đóng BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện từ đủ 60 tháng trở lên, trong trường hợp thời gian đóng BHXH bắt buộc dưới 12 tháng.

Thứ ba, người lao động là công dân Việt Nam chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Thứ tư, người đang hưởng hoặc đang tạm dừng hưởng lương hưu; người đang hưởng hoặc đang tạm dừng hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng đã nghỉ việc.

Sau khi những người thuộc 4 trường hợp trên qua đời, thân nhân của họ có thể làm thủ tục để hưởng trợ cấp mai táng.

Quyết định 863 cũng quy định rõ thành phần hồ sơ, trình tự thực hiện thủ tục hưởng trợ cấp mai táng.

Đối với trường hợp người tham gia bảo hiểm tự nguyện, người đang hưởng hoặc đang tạm dừng hưởng lương hưu, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng chết thì thân nhân hoặc tổ chức, cá nhân lo mai táng nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH.

Với trường hợp người lao động đang tham gia BHXH bắt buộc chết thì thân nhân hoặc tổ chức, cá nhân lo mai táng nộp hồ sơ quy định cho người sử dụng lao động.

Lưu ý, theo Quyết định 863, người thực hiện thủ tục này phải nộp hồ sơ trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày người tham gia BHXH thuộc 4 trường hợp trên được hưởng trợ cấp mai táng qua đời.

Đối với trường hợp hồ sơ nộp cho người sử dụng lao động, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, người sử dụng lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan BHXH có trách nhiệm giải quyết thủ tục này. Trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.