Cán bộ xã mất gần nửa tháng lương trả phí qua trạm BOT đi làm hàng ngày

Sau khi thực hiện sắp xếp chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều cán bộ, công chức tại xã Hra (Gia Lai) gặp khó khăn do việc chi trả phí qua trạm thu phí BOT tại km124+720 trên quốc lộ 19, do Công ty BOT 36.71 quản lý.

Ông T.Đ.K., công chức UBND xã Hra cho biết trạm thu phí BOT nêu trên nằm gần trụ sở UBND xã nên mỗi ngày ông phải di chuyển qua trạm trung bình 4 lượt.

Trạm thu phí BOT của Công ty BOT 36.71 tại km124+72 (Ảnh: Chí Anh).

Theo ông K., hiện nay mức phí qua trạm BOT nêu trên là 40.000 đồng/lượt đối với ô tô con. Mỗi ngày, ông phải qua lại 4 lượt, số tiền thanh toán là hơn 3,5 triệu đồng/tháng (tính 22 ngày làm việc). Ngay cả khi chỉ qua lại 2 lượt/ngày, số tiền cũng hơn 1,7 triệu đồng/tháng.

“Nhiều khi do yêu cầu công việc, tôi phải qua trạm 6-7 lượt mỗi ngày. Cuối tháng, chi phí đi đường của tôi gần bằng nửa tiền lương. Tôi mong cơ quan chức năng có cơ chế hỗ trợ để giảm gánh nặng chi phí cho công chức, nhất là trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng cao”, ông K. chia sẻ.

Tương tự, bà T.T.H., công chức Đảng ủy xã Hra cho biết, nhà cách cơ quan chỉ khoảng 10km nhưng tổng chi phí đi lại, gồm xăng xe và phí BOT, lên đến gần 4 triệu đồng mỗi tháng. Trong khi đó, mức lương của bà chưa đến 10 triệu đồng.

“Tôi mong các cấp, ngành sớm có chính sách hỗ trợ để cán bộ yên tâm công tác, đi làm”, bà H. bày tỏ.

Ông Võ Minh Quang, Chủ tịch UBND xã Hra, cho biết sau khi sáp nhập xã Đăk Ta Ley và Hra, trụ sở UBND xã Hra mới nằm cách trạm thu phí BOT khoảng 200m, một nửa cán bộ đi làm phải qua lại trạm hàng ngày. Trước thực tế này, địa phương đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh Gia Lai và Công ty BOT 36.71 xem xét miễn phí qua trạm đối với phương tiện của cán bộ, công chức công tác tại xã.

Theo ông Quang, sau sáp nhập, địa phương có 19 cán bộ được điều động từ huyện Mang Yang (cũ), cách nơi làm việc 10-15km, thường xuyên di chuyển qua trạm bằng ô tô cá nhân. Do yêu cầu công việc, mỗi người phải qua trạm 2-4 lượt/ngày. Trong khi đó, nhiều người có mức lương chưa đến 10 triệu đồng nên chi phí qua trạm thu phí BOT là gánh nặng lớn.

Cán bộ tại xã Hra khốn khổ do chi phí qua Trạm thu phí BOT ở quốc lộ 19 gần bằng nửa tháng lương (Ảnh: Chí Anh).

“Để giảm bớt chi phí, nhiều cán bộ phải đi chung phương tiện hoặc chuyển sang sử dụng xe máy. Ngoài ra, việc trạm thu phí BOT nằm ngay trước trụ sở xã cũng gây bất tiện cho người dân và cán bộ khi đến làm việc”, ông Quang nói.

UBND tỉnh Gia Lai đã giao Sở Xây dựng làm việc với UBND xã Hra và Công ty BOT 36.71 để tìm phương án xử lý.

Sau khi làm việc, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai báo cáo UBND tỉnh, thống nhất đề xuất miễn phí sử dụng đường bộ qua trạm BOT đối với phương tiện của cán bộ, công chức đang làm việc tại UBND xã Hra.

Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai cũng đề nghị UBND xã Hra rà soát danh sách phương tiện, hoàn thiện hồ sơ pháp lý để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh nhằm đề xuất Cục Đường bộ Việt Nam và Bộ Xây dựng xem xét, chấp thuận.

Theo đại diện Công ty BOT 36.71, đề nghị của UBND xã Hra là chính đáng. Tuy nhiên, doanh nghiệp không thể tự ý giải quyết bởi thẩm quyền quyết định việc này thuộc về Bộ Xây dựng.

"Xã Hra hiện có 271 ô tô của người dân ở tại địa phương đã được miễn giảm phí khi qua trạm thu phí BOT trên. Riêng đối với cán bộ, công chức điều động từ nơi khác đến, quy định hiện hành chưa cho phép miễn phí", đại diện Công ty BOT 36.71 cho hay.