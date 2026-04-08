Đề xuất 2 phương án tăng trợ cấp với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến về dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc.

Đối tượng dự kiến được điều chỉnh trợ cấp là cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 130-CP của Hội đồng Chính phủ bổ sung chính sách, chế độ đãi ngộ đối với cán bộ xã và Quyết định số 111-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc sửa đổi, bổ sung một số chính sách, chế độ đối với cán bộ xã, phường.

Bộ Nội vụ cũng đề xuất 2 phương án điều chỉnh trợ cấp được áp dụng từ 1/7 tới.

Theo đó, phương án 1 sẽ tăng thêm 4,5% và 200.000 đồng/tháng trên mức trợ cấp hằng tháng được hưởng tại thời điểm tháng 6/2026 với đối tượng theo quy định.

Mức trợ cấp hằng tháng được hưởng từ ngày 1/7 tính theo công thức sau:

Trong đó mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6/2026 là mức trợ cấp quy định tại khoản 3 Điều 2 Thông tư số 8/2024/TT-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc.

Căn cứ quy định, cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc gồm: Cán bộ nguyên là Bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND, phó bí thư, phó chủ tịch, thường trực Đảng ủy, ủy viên thư ký UBND, thư ký HĐND xã, Xã đội trưởng, Trưởng công an xã và các chức danh còn lại được hưởng mức trợ cấp hằng tháng là 3,8575 triệu đồng/tháng từ ngày 1/7.

Phương án 2 là tăng thêm 8% trên mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6/2026 đối với các đối tượng quy định.

Mức trợ cấp hằng tháng được hưởng từ ngày 1/7 tính theo công thức sau:

Cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc gồm: Cán bộ nguyên là Bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND, phó bí thư, phó chủ tịch, thường trực Đảng ủy, ủy viên thư ký UBND, thư ký HĐND xã, xã đội trưởng, Trưởng công an xã và các chức danh còn lại được hưởng mức trợ cấp hằng tháng là 3,8 triệu đồng/tháng từ ngày 1/7.

Sau đó từ ngày 1/7, sau khi điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc theo quy định trên mà có mức trợ cấp được hưởng thấp hơn 3,8 triệu đồng/tháng thì được điều chỉnh tăng thêm như sau: Tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng trợ cấp hằng tháng dưới 3,5 triệu đồng/người/tháng; Tăng lên bằng 3,8 triệu đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng trợ cấp hằng tháng từ 3,5 triệu đồng/người/tháng đến dưới 3,8 triệu đồng/người/tháng.

Theo dự thảo tờ trình, Bộ Nội vụ cho biết mức trợ cấp hằng tháng với nhóm trên hiện nay là 3,5 triệu đồng/tháng, áp dụng từ ngày 1/7/2024. Việc thực hiện điều chỉnh trợ cấp hằng tháng ở mức cao đã góp phần ổn định, nâng cao cuộc sống của người đang hưởng trợ cấp hằng tháng.

Tuy nhiên việc điều chỉnh trợ cấp hằng tháng theo Nghị định số 75/2024/NĐ-CP vẫn còn thấp, chưa theo kịp tốc độ tăng giá sinh hoạt, đặc biệt trong bối cảnh lạm phát và chi phí y tế, sinh hoạt ngày càng cao, khiến đời sống người hưởng trợ cấp vẫn còn khó khăn.

Vì vậy, để hướng dẫn kịp thời điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc; đồng thời, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật thì việc xây dựng Thông tư của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc để thay thế Thông tư số 8/2024/TT-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ là cần thiết.