Tâm tư về tiền lương, chế độ của nữ cán bộ công nghệ thông tin

Ngày 8/4, đại diện Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa xác nhận đã có văn bản trả lời bà P.T.S., cán bộ công nghệ thông tin tại Trung tâm Y tế khu vực Khánh Sơn (tỉnh Khánh Hòa), liên quan đến một số bất cập về chế độ, chính sách đối với công việc bà đang đảm nhiệm.

Theo phản ánh của bà S., bà bắt đầu làm việc tại Trung tâm Y tế này từ năm 2010 và đã có 15 năm công tác tại địa bàn xã miền núi của tỉnh.

Một góc xã Đông Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa với địa hình chủ yếu là đồi núi, dân cư thưa thớt (Ảnh: Trung Thi).

Cụ thể, năm 2010, sau khi tốt nghiệp cao đẳng chính quy ngành công nghệ thông tin, bà được tuyển dụng vào làm việc tại Trung tâm Y tế khu vực Khánh Sơn. Theo bà S., do chưa nắm rõ các quy định liên quan đến chế độ tiền lương nên bà được xếp lương theo trình độ trung cấp.

Trong thời gian công tác, bà S. tự bỏ kinh phí để học đại học ngành công nghệ thông tin và đã tốt nghiệp. Tuy nhiên, đến nay bà vẫn hưởng lương theo bậc trung cấp, chưa được xem xét chuyển xếp lương theo trình độ chuyên môn thực tế.

Bà cho rằng nhiều ngành nghề khác đã được tổ chức thi hoặc xét nâng ngạch, thăng hạng phù hợp với vị trí việc làm và trình độ chuyên môn, trong khi đội ngũ làm công tác công nghệ thông tin vẫn chưa nhận được sự quan tâm tương xứng từ các cấp có thẩm quyền.

“Điều này khiến chúng tôi cảm thấy thiệt thòi, trong khi lĩnh vực công nghệ thông tin ngày càng giữ vai trò quan trọng, đặc biệt trong công tác chuyển đổi số tại các địa phương miền núi, vùng khó khăn”, bà S. trình bày.

Bà S. cũng đặt câu hỏi về thời điểm triển khai việc chi trả theo quy định tại Nghị định 179 đối với người làm công tác chuyên trách về chuyển đổi số, an toàn thông tin mạng, an ninh mạng, với mức hỗ trợ 5 triệu đồng/người/tháng.

Liên quan đến kiến nghị của bà S., Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa cho biết việc tổ chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chưa được triển khai do các cơ quan, đơn vị đang tập trung sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, đồng thời thực hiện các chủ trương liên quan đến sáp nhập, kiện toàn hệ thống cơ quan, đơn vị theo định hướng chung.

Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa cho biết sau khi tổ chức bộ máy ổn định, đơn vị sẽ rà soát nhu cầu, vị trí việc làm và tham mưu cấp có thẩm quyền tổ chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức theo quy định.

Đối với nội dung liên quan Nghị định 179, Sở Y tế cho biết đã lập danh sách, trong đó có bà S., để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.