Đào tạo bằng đại học thứ 2 với cán bộ, công chức xã, phường

Đào tạo thêm bằng đại học thứ hai

Ngày 1/12, tại TPHCM, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2025 (gọi tắt là đề án 163) và góp ý dự thảo Đề án đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã giai đoạn 2026 đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (gọi tắt là đề án đào tạo cán bộ cấp xã).

Hội nghị có sự tham dự của đại diện các bộ, cơ quan ngang bộ, Sở Nội vụ một số tỉnh thành… Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long chủ trì hội nghị.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long phát biểu tại sự kiện (Ảnh: Tùng Nguyên).

Thứ trưởng Trương Hải Long đánh giá cao kết quả triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của các bộ ngành, địa phương trong giai đoạn 2016-2025.

Theo ông, ý nghĩa, thành công của đề án 163 được ghi nhận rất cụ thể trong báo cáo tổng kết 10 năm triển khai đề án. Do đó, Thứ trưởng đề nghị các đại biểu tập trung góp ý nhiều hơn về định hướng đào tạo trong thời gian tới, phương thức đào tạo, cách thức triển khai cho phù hợp với tình hình mới có nhiều thay đổi về cơ chế quản lý cán bộ.

Nêu nội dung trọng tâm cần thảo luận, Thứ trưởng Bộ Nội vụ gợi ý đề án đào tạo cán bộ cấp xã. Theo Thứ trưởng, quá trình triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã bộc lộ khó khăn của đội ngũ cán bộ cấp xã.

Ở cấp xã có rất ít phòng chuyên môn, mỗi công chức phải phụ trách nhiều lĩnh vực. Trong khi đó, một công chức chỉ giỏi một lĩnh vực. Từ thực tế trên, nhiệm vụ đào tạo lại trong thời gian tới là tập trung nhiều đến cấp xã.

Theo Thứ trưởng Trương Hải Long, yêu cầu đặt ra trong những năm tới là đào tạo cho đội ngũ cán bộ công chức cấp xã đủ chuyên môn để thực thi nhiệm vụ.

Khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cán bộ cấp xã chịu áp lực rất lớn (Ảnh: Tùng Nguyên).

Lãnh đạo ngành nhấn mạnh việc đào tạo này không phải là tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ 1-2 tuần mà là những lớp đào tạo chuyên môn kéo dài 6-9 tháng, đủ kiến thức quản lý một lĩnh vực và được cấp bằng chuyên môn theo từng ngành, gần như là bằng đại học thứ hai.

Đề án thiết thực với tình hình hiện tại

Tại hội nghị, bà Nguyễn Xuân Dung, Phó Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức Bộ Nội vụ, trình bày báo cáo tổng kết đề án 163 và báo cáo tóm tắt dự thảo đề án đào tạo cán bộ cấp xã.

Trong đó, bà Dung nhấn mạnh đến nội dung đào tạo lại cán bộ cấp xã với mục tiêu là đào tạo bằng đại học thứ hai cho tất cả các cán bộ, công chức cấp xã đang được bố trí vị trí việc làm chưa phù hợp với trình độ chuyên môn; hoặc vị trí việc làm đòi hỏi trình độ chuyên môn ở nhiều lĩnh vực khác. Thời gian đào tạo có thể kéo dài đến 24 tháng.

Bà Nguyễn Xuân Dung, Phó Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức Bộ Nội vụ (Ảnh: Tùng Nguyên).

Ông Đinh Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội, đánh giá đề án đào tạo cán bộ cấp xã là thiết thực với tình hình hiện tại. Thực tế, Hà Nội là thủ đô, cán bộ ưu tú cả nước tập trung về làm việc nhưng ở cấp xã vẫn gặp nhiều khó khăn trong những ngày đầu thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Khó khăn xảy ra do tổng hợp nhiều lý do như việc bố trí cán bộ chưa phù hợp với vị trí việc làm; cán bộ chưa hình dung được công việc theo quy trình mới; khối lượng công việc của mỗi vị trí lại tăng cao. Trong khi đó, yêu cầu tiên quyết là phải đảm bảo vận hành thông suốt bộ máy để phục vụ nhân dân nên áp lực của đội ngũ cán bộ cấp xã rất lớn.

Bà Nguyễn Thị Lan, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP Hải Phòng, cũng chung nhận định, xây dựng đề án đào tạo cán bộ cấp xã là rất cần thiết. Theo bà Lan, một cán bộ cấp xã theo mô hình hiện nay phải kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực, có lĩnh vực chưa từng làm trước đây, một số công việc chưa tiếp cận bao giờ. Do đó, việc hỗ trợ đào tạo bổ sung để cán bộ có đủ kiến thức tiếp cận công việc là rất cần thiết.

Ông Ngô Quang Anh, Giám đốc Ban Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đối ngoại Học viện Ngoại giao, cũng đồng tình với mục đích của đề án nhưng ông lo ngại mục tiêu đề ra quá cao.

Nguyên nhân là thực tế tình hình cho thấy cán bộ cấp xã giai đoạn hiện nay rất nhiều việc, rất khó bố trí thời gian để đào tạo lại, đào tạo chuyên sâu trong thời gian dài để đáp ứng mục tiêu đạt bằng đại học thứ hai.

Ông Phạm Thành Nhân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM, đề nghị tập trung bồi dưỡng một số chương trình ngắn hạn cho các lĩnh vực quan trọng như công nghệ thông tin, quy hoạch đô thị... và các chuyên môn còn thiếu của từng vị trí chức danh công chức ở các xã, phường, đặc khu.

Về khó khăn trên, bà Nguyễn Thị Lan, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP Hải Phòng, chia sẻ kinh nghiệm của địa phương là tổ chức đào tạo kết hợp 3 hình thức trực tiếp, trực tuyến và phát triển học liệu điện tử.

Bà Nguyễn Thị Lan, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP Hải Phòng (Ảnh: Tùng Nguyên).

Theo bà Lan, công chức cấp xã hiện rất nhiều việc, khó có thể tham gia đào tạo trực tiếp dài ngày nên hình thức kết hợp này là phù hợp. Hải Phòng đã tổ chức phát triển học liệu điện tử, khi học trên lớp, giảng viên sẽ giới thiệu, hướng dẫn để học viên về nhà khai thác học liệu tự học. Kết thúc khóa học sẽ có bài kiểm tra, học viên đạt yêu cầu mới cấp chứng chỉ.

Từ đó, bà đề nghị xây dựng kho học liệu mở ở cấp quốc gia, áp dụng mô hình kết hợp này hỗ trợ đào tạo cán bộ cấp xã học chương trình từ xa, nhất là cán bộ ở vùng sâu, vùng xa, hải đảo...