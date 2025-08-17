Đăng ký kết hôn tại xã, chú rể ngoại quốc nhận kết quả sau 5 ngày

Thủ tục chưa có tiền lệ ở cấp xã

Ngày 16/8, lãnh đạo Trung tâm phục vụ hành chính công xã Trung Lộc, tỉnh Nghệ An đã trao giấy chứng nhận kết hôn tới anh Wang Jhua (quốc tịch Trung Quốc) và chị Nguyễn Thị Trình (trú tại xã Trung Lộc). Đây là trường hợp kết hôn có yếu tố nước ngoài đầu tiên do cấp xã thực hiện tại địa phương này.

Ông Đậu Khắc Thân, Phó Chủ tịch UBND xã kiêm Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công xã Trung Lộc, cho biết trước đây các trường hợp đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài được thực hiện ở cấp huyện và cấp tỉnh. Khi vận hành mô hình chính quyền 2 cấp, thủ tục này được phân quyền cho cấp xã thực hiện.

Lãnh đạo Trung tâm phục vụ hành chính công xã Trung Lộc trao giấy đăng ký kết hôn đến vợ chồng anh Dũng (Ảnh: Lê Tiến).

“Theo quy định, thời hạn giải quyết thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài là 10 ngày, kể từ khi tiếp nhận hồ sơ đầy đủ. Tuy nhiên, với tinh thần phục vụ nhân dân, Trung tâm phục vụ hành chính công đã tiếp nhận, chuyển cán bộ tư pháp văn phòng xử lý và trả kết quả trước thời hạn 5 ngày”, ông Thân thông tin.

Cùng nhận giấy đăng ký kết hôn trong sáng 16/8 như vợ chồng ông Wang Jhua còn có anh Nguyễn Văn Dũng, chị Đinh Thị Hà (trú xã Trung Lộc). Anh Dũng và chị Hà đều làm việc tại Nhật, sau thời gian tìm hiểu, quyết định đi đến hôn nhân nên về Việt Nam đăng ký kết hôn.

Về nước từ ngày 7/8 nhưng do nhiều việc bận, anh Dũng và chị Hà chưa sắp xếp được thời gian đi đăng ký kết hôn. Ngày 16/8, công việc đã “dãn”, biết thứ 7 Trung tâm phục vụ hành chính công vẫn làm việc nên hai người quyết định đi đăng ký kết hôn.

Có thời gian sinh sống và làm việc khá dài ở nước ngoài, anh Dũng cũng đã nghe nhiều thông tin trong cải cách thủ tục hành chính ở quê nhà. Tuy nhiên, khi trực tiếp trải nghiệm, anh bày tỏ sự ngạc nhiên bởi thái độ đón tiếp niềm nở, chuyên nghiệp và giải quyết thủ tục nhanh gọn của đội ngũ cán bộ xã.

Thống kê cho thấy, trong tháng 7, tỷ lệ giải quyết hồ sơ trước thời hạn của xã Trung Lộc đạt 99,8%, trong tuần 1 tháng 8 đạt 100% (Ảnh: Đức Lộc).

"Chỉ sau chưa đầy 15 phút kể từ khi hoàn tất thủ tục, chúng tôi đã được lãnh đạo xã trao giấy chứng nhận đăng ký kết hôn”, anh Dũng chia sẻ.

Ông Đậu Khắc Thân cho biết trong tháng đầu tiên vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (1-31/7), Trung tâm phục vụ hành chính công xã tiếp nhận 1.518 hồ sơ (có 1.360 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến). Tỷ lệ hồ sơ xử lý trước hạn đạt 99,8%.

Trong tháng 7 và tuần đầu tháng 8, Trung tâm phục vụ hành chính công xã Trung Lộc được hệ thống Dịch vụ công quốc gia xếp hạng xã tốp đầu trong tổng số 130 xã toàn tỉnh Nghệ An. Đặc biệt, trong tuần 4 tháng 7 và tuần 1 tháng 8, địa phương này được xếp hạng số 1/130 xã về giải quyết thủ tục hành chính.

Lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo chất lượng phục vụ

Xã Trung Lộc được hình thành trên cơ sở sáp nhập các xã Nghi Long, Nghi Quang, Nghi Thuận và Nghi Xá (huyện Nghi Lộc cũ). Ngoài nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính của người dân, địa phương còn tiếp nhận, giải quyết nhiều thủ tục hành chính theo phân cấp cho công nhân các nhà máy thuộc khu công nghiệp WHA và khu công nghiệp Nam Cấm đóng chân trên địa bàn.

Theo thống kê, trung bình mỗi ngày Trung tâm phục vụ hành chính công xã tiếp nhận 50-70 hồ sơ, tiến độ giải quyết hồ sơ trước hạn đạt 99,8-100%. Tuy vậy, trước nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính của người dân, công nhân lớn, lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã đã chỉ đạo Trung tâm phục vụ hành chính công triển khai thực hiện Chương trình “Ngày thứ 7 vì dân”, bắt đầu từ ngày 16/8.

Xã Trung Lộc triển khai chương trình "Ngày thứ 7 vì dân", bắt đầu từ 16/8 (Ảnh: Lê Tiến).

Ngoài huy động 100% cán bộ, công chức Trung tâm phục vụ hành chính công, lãnh đạo xã Trung Lộc yêu cầu mỗi phòng chuyên môn cử 2-3 cán bộ, lãnh đạo tham gia “Ngày thứ 7 vì dân” để đảm bảo giải quyết thủ tục hành chính cho người dân đúng tiến độ, yêu cầu đề ra.

Theo ông Nguyễn Đức Lộc, Phó Bí thư Đảng ủy xã Trung Lộc, “Ngày thứ 7 vì dân” nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân tiếp cận, giải quyết các thủ tục hành chính ngay cả trong ngày nghỉ, đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức.

“Ngày thứ 7 vì dân” không chỉ góp phần cải cách hành chính, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ mà còn thể hiện quyết tâm chính trị của địa phương trong việc lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo chất lượng phục vụ. Đây cũng là nhiệm vụ thường xuyên, gắn với xây dựng hình ảnh chính quyền gần dân, vì dân, do dân mà chúng tôi đang nỗ lực thực hiện”, ông Lộc thông tin.