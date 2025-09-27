Đà Nẵng sắp xếp nhiều đơn vị sự nghiệp theo chỉ đạo của Trung ương

Chiều 26/9, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác tổ chức bộ máy và cán bộ tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

Ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng, đã công bố các quyết định của UBND thành phố thành lập Trung tâm chuyển đổi số và công nghệ chiến lược Đà Nẵng, Trung tâm ứng dụng khoa học công nghệ và Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Đà Nẵng.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo các đơn vị trực thuộc (Ảnh: Phương Thuận).

Đồng thời, thành phố cũng tổ chức lại Trung tâm thông tin và giám sát, điều hành thông minh Đà Nẵng, Trung tâm công nghệ sinh học Đà Nẵng, Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo Đà Nẵng.

Tại buổi lễ, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng chúc mừng 5 đơn vị mới được thành lập cùng các cá nhân vừa nhận quyết định bổ nhiệm.

Đồng thời trao quyết định về công tác cán bộ, tiếp nhận viên chức và người lao động về công tác tại các đơn vị mới, cũng như quyết định thành lập chi bộ và chỉ định cấp ủy các chi bộ trực thuộc.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng bày tỏ kỳ vọng các đơn vị sẽ nhanh chóng phát huy vai trò, nâng cao chất lượng hoạt động, tham mưu nhiều nhiệm vụ quan trọng cho thành phố và sở, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và quan tâm chăm lo đời sống của viên chức, người lao động.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng cũng đề nghị ngay sau lễ công bố, các đơn vị cần khẩn trương rà soát, bàn giao tài sản, tài chính, thiết bị để từ ngày 1/10 có thể chính thức đi vào hoạt động.

Bên cạnh đó, các đơn vị phải chủ động mở rộng hợp tác, phát triển dịch vụ theo mô hình “vừa thực hiện nhiệm vụ chính trị, vừa vận hành như doanh nghiệp”.

Ngoài ra, các chi bộ cũng cần sớm thống nhất chương trình công tác, phân công rõ ràng, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất và chủ động đề xuất phương án nhân sự, chức danh phù hợp.