Bộ Nội vụ hướng dẫn quản lý, sử dụng biên chế giáo viên

Bộ Nội vụ vừa có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc quản lý, sử dụng biên chế giáo viên tại các trường phổ thông, mầm non, nhằm đáp ứng yêu cầu giảng dạy ngay trong năm học 2025-2026.

Bố trí biên chế phù hợp với mô hình chính quyền 2 cấp

Các địa phương được yêu cầu quản lý, sử dụng hiệu quả số biên chế giáo viên được cấp thẩm quyền giao, bảo đảm tuân thủ pháp luật, có sự phân cấp hợp lý giữa các cấp chính quyền, phù hợp mục tiêu đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và định hướng sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình 2 cấp.

Bộ Nội vụ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương tuyển dụng giáo viên phổ thông, mầm non trong tổng số chỉ tiêu biên chế đã được giao, bảo đảm đúng tiêu chuẩn, vị trí việc làm, phù hợp nhu cầu của địa phương, đặc biệt là số biên chế bổ sung giai đoạn 2022-2026.

Các địa phương được yêu cầu tuyển dụng, quản lý, sử dụng giáo viên đáp ứng yêu cầu ngay (Ảnh minh họa: Quân Đỗ).

Địa phương cũng phải thực hiện việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giáo dục theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ngoài ra, các tỉnh, thành cần tiếp tục triển khai các giải pháp bảo đảm nguồn tuyển dụng giáo viên.

Trong đó, địa phương cần dự báo quy mô dân số trong độ tuổi đi học, xây dựng kế hoạch đào tạo đội ngũ nhà giáo cho giai đoạn 2026-2031, khi triển khai phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 3-5 tuổi; thực hiện miễn học phí cho trẻ em mầm non, học sinh THCS, THPT; học sinh tiểu học trong cơ sở giáo dục công lập không phải đóng học phí và tổ chức dạy 2 buổi/ngày không thu phí.

Địa phương phải công khai nhu cầu tuyển dụng, có chính sách thu hút sinh viên sư phạm, sinh viên giỏi ngành khác có nguyện vọng làm giáo viên.

Bên cạnh đó, địa phương phải rà soát giáo viên chưa đạt chuẩn theo Luật Giáo dục 2019, lập kế hoạch đào tạo lại thông qua các cơ sở đào tạo giáo viên.

Điều chuyển và hợp đồng để khắc phục thiếu hụt

Bộ Nội vụ nhấn mạnh yêu cầu rà soát, điều chuyển giáo viên từ nơi thừa sang nơi thiếu, có chính sách hỗ trợ với giáo viên phải di chuyển, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, địa bàn khó khăn. Các địa phương cần cam kết tiếp nhận lại giáo viên sau khi hết thời gian điều chuyển nếu có nhu cầu.

Tại những khu vực có điều kiện xã hội hóa, phát triển kinh tế - xã hội hoặc khu công nghiệp tập trung đông dân cư, UBND tỉnh có thể đặt hàng, giao nhiệm vụ cho các cơ sở giáo dục công lập nhằm tăng số lượng cơ sở tự chủ, giảm chi trả từ ngân sách nhà nước, đồng thời phân cấp mạnh hơn cho trường học trong tuyển dụng, hợp đồng giáo viên theo định mức.

Trường hợp biên chế không đủ, địa phương có thể áp dụng Nghị định 111/2022/NĐ-CP để ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ tại cơ sở giáo dục công lập, phù hợp với nhu cầu thực tế.

Bộ Nội vụ cũng đề nghị các địa phương tổng hợp nhu cầu biên chế giáo dục theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng thời gửi Bộ Nội vụ để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.