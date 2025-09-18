Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nghỉ hưu trước tuổi

Thông tin này được ông Lê Tiến Lam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Thanh Hóa báo cáo trong Kỳ họp thứ 33 diễn ra chiều 17/9.

Sau khi Trung ương cho ông Lại Thế Nguyên và ông Đỗ Minh Tuấn nghỉ hưu trước tuổi, Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hóa đã áp dụng khoản 6, điều 37 của Luật số 72/2025/QH15 Tổ chức chính quyền địa phương, báo cáo HĐND tỉnh mà không phải thực hiện thủ tục miễn nhiệm đối với hai ông tại HĐND tỉnh.

Ông Đỗ Minh Tuấn, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa (Ảnh: Hoàng Hiếu).

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, sáng 17/9, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã công bố quyết định điều động, chỉ định ông Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng thời, Bộ Chính trị, Ban Bí thư điều động, phân công ông Nguyễn Hồng Phong, Cục trưởng Cục An ninh nội địa Bộ Công an, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Lại Thế Nguyên, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa (Ảnh: Hoàng Hiếu).

Chiều cùng ngày, tại kỳ họp thứ 33, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, ông Nguyễn Hoài Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, được các đại biểu HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ phiếu bầu 100%, thay cho ông Đỗ Minh Tuấn.