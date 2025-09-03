Báo cáo Bộ Chính trị quyết định tiền lương, phụ cấp sau sắp xếp bộ máy

Đây là một trong những nội dung quan trọng được Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh tại hội nghị giao ban công tác tháng 9 của Bộ Nội vụ.

Bám sát vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

Kết luận tại hội nghị giao ban, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà ghi nhận Bộ đã tổ chức chu đáo, ấn tượng, lan tỏa tốt với sự kiện kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Nội vụ và Đại hội thi đua yêu nước, Đại hội Đảng bộ Bộ Nội vụ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Bên cạnh đó, Bộ đã bám sát vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý những vấn đề có liên quan.

Cụ thể, Bộ quản lý nhà nước đã tổ chức hội nghị tập huấn cho 3.321 xã, phường mới; tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trên tất cả các lĩnh vực thông qua cuộc họp chuyên đề của Chính phủ về vận hành chính quyền địa phương 2 cấp và cuộc họp của Bộ Chính trị…

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà chủ trì cuộc họp giao ban công tác chiều 3/9 (Ảnh: Tống Giáp).

Nhiệm vụ nổi bật tiếp theo được Bộ trưởng nhấn mạnh là việc tiếp tục hoàn thiện hệ thống thể chế, phục vụ cho việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp và xử lý các vấn đề có liên quan.

Riêng về vấn đề này, Bộ đã nỗ lực xây dựng hệ thống thể chế với nhiều văn bản quan trọng được ban hành như 3 nghị định. Bộ cũng trình Chính phủ 5 dự thảo nghị định và trình cấp có thẩm quyền ban hành nghị quyết quan trọng liên quan đến các đối tượng chịu tác động của việc sắp xếp bộ máy.

Liên quan đến việc triển khai nghiêm túc các nhiệm vụ để thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Nghị quyết số 66 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị chuẩn bị báo cáo công phu, chất lượng. Tinh thần là tập trung vào vấn đề phân cấp, phân quyền với phương châm “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”.

Bộ trưởng cũng ghi nhận kết quả đạt được trên lĩnh vực thi đua - khen thưởng, công chức viên chức. Đặc biệt trong tháng qua, công tác truyền thông của Bộ được thực hiện rất tốt, thông tin thực sự chất lượng, mang tính dẫn dắt gắn với sự kiện lớn của Bộ Nội vụ và của đất nước cũng như trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Những vấn đề quan trọng chờ Bộ Chính trị quyết định

Liên quan đến nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 9, Bộ trưởng yêu cầu chuẩn bị kỹ lưỡng, chặt chẽ 2 nhóm vấn đề lớn để báo cáo Bộ Chính trị.

Đầu tiên, Bộ trưởng sẽ làm việc với các đơn vị liên quan đến vấn đề cán bộ, công chức, vị trí việc làm, phân loại tiêu chuẩn đơn vị hành chính. Bên cạnh đó, người đứng đầu ngành Nội vụ cũng sẽ họp để thống nhất về đề cương, báo cáo, thủ tục liên quan đến việc phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền.

Sau đó, Bộ trưởng dự kiến làm việc với các đơn vị để báo cáo Bộ Chính trị về vấn đề tiền lương, phụ cấp.

Liên quan đến hệ thống thể chế, chính sách, Bộ trưởng cũng lưu ý đơn vị chuyên môn hoàn thành các nội dung của dự thảo Luật Viên chức sửa đổi, trình các cấp có thẩm quyền 21 nghị quyết, nghị định, thông tư.

Bộ trưởng cũng quán triệt bám sát 34 công chức đưa về địa phương để có báo cáo đầy đủ, toàn diện để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ quán triệt nhiều nhiệm vụ quan trọng cần triển khai trong tháng 9 (Ảnh: Tống Giáp).

Bên cạnh việc tập trung hoàn thành nhiệm vụ chính trị trong tháng 9, người đứng đầu ngành Nội vụ quán triệt "triển khai nội dung của Nghị quyết 57, Nghị quyết 66 vì đó là vấn đề sống còn”.

Bộ trưởng yêu cầu chuẩn bị các công tác liên quan việc tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đến thời điểm này, Bộ đã hoàn thiện, tổ chức lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương về dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn việc xác định cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp và Thông tư của Bộ Nội vụ hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức cuộc bầu cử.

Nhiệm vụ tiếp theo, Bộ trưởng yêu cầu ổn định đội ngũ cán bộ, rà soát, điều chỉnh, điều động đội ngũ công chức, điều phối cho đơn vị thuộc, trực thuộc trong Bộ. Từ đó, cơ quan quản lý sẽ sàng lọc gắn với nhiệm vụ cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức.

Bộ trưởng cũng đốc thúc chuẩn bị các nội dung cho Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV và nhắc nhở chuẩn bị dự toán kinh phí, đầu tư công của năm 2026.