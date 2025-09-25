Ưu tiên điều chuyển cán bộ tỉnh dôi dư về xã, phường thiếu hụt nhân lực

Nhận diện điểm yếu để đưa cán bộ về gỡ khó

Ngày 24/9, Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức hội nghị giao ban với Thường trực Đảng ủy 135 xã, phường trên địa bàn về tình hình hoạt động sau hơn 2 tháng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Sau sáp nhập, tỉnh Gia Lai có diện tích tự nhiên hơn 21.550km2, lớn thứ 2 cả nước (sau Lâm Đồng), dân số khoảng 3,5 triệu người với 135 đơn vị hành chính cấp xã (110 xã và 25 phường).

Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai yêu cầu các địa phương tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy (Ảnh: Doãn Công).

Theo đánh giá của tỉnh Gia Lai, sau hơn 2 tháng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp (từ 1/7 đến 14/9), các phường, xã trên địa bàn tỉnh từng bước vận hành thông suốt, hiệu quả, không bị gián đoạn.

Các thiết chế phục vụ nhân dân cơ bản được bố trí đầy đủ, hoạt động hiệu quả theo hướng gần dân hơn, sát dân hơn, phục vụ nhân dân tốt hơn. Bộ máy cơ bản đáp ứng tốt yêu cầu quản lý nhà nước và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tỉnh Gia Lai đã thành lập các đoàn công tác kiểm tra việc vận hành tổ chức bộ máy, phân công, bố trí cán bộ, công chức, viên chức, hoạt động của trung tâm phục vụ hành chính công và tình hình cơ sở vật chất tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Đến nay, toàn tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết hơn 293.000 hồ sơ hành chính các cấp, trong đó gần 262.600 hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn.

Tuy nhiên, các địa phương nêu một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp như đội ngũ nhân sự cấp xã có tình trạng nơi thừa, nơi thiếu. Chất lượng, kỹ năng của đội ngũ công chức, nhất là ở các lĩnh vực đất đai, tài chính, công nghệ thông tin… còn chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu nhiệm vụ.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, trao đổi tại hội nghị (Ảnh: Doãn Công).

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cho biết thời gian qua, tỉnh cùng các sở, ban, ngành thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn, bồi dưỡng kiến thức về công nghệ thông tin cho các địa phương.

“Sau các lớp đào tạo cán bộ cấp xã, chúng tôi đã nhận diện được một số địa phương còn yếu và thiếu nhân lực chuyên môn. Vì vậy, tỉnh đã cử cán bộ sở, ngành về “nằm vùng” để hướng dẫn thực hiện công việc cụ thể”, ông Tuấn nói.

Tăng quyền điều động, luân chuyển cán bộ của địa phương

Kết luận tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Quốc Dũng cho biết bộ máy chính quyền đang hoạt động ổn định, đáp ứng tốt yêu cầu, nhất là tại các trung tâm phục vụ hành chính công, đảm bảo giải quyết kịp thời công việc cho người dân và doanh nghiệp.

Ông Dũng khái quát, cùng với việc vận hành bộ máy chính quyền mới, các xã, phường đã tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, tổ chức thành công đại hội Đảng cấp xã. Các nghị quyết, văn kiện ban hành được đánh giá là phù hợp, sát thực tế, tuy nhiên, vẫn còn nhiều tồn tại, vướng mắc cần được khắc phục kịp thời.

Ông Cao Thanh Thương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai giải đáp một số vấn đề vướng mắc tại hội nghị (Ảnh: Doãn Công).

Lãnh đạo Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Đối với cán bộ, công chức thuộc diện quản lý của cấp xã, các địa phương được quyền luân chuyển, điều động để bố trí vào các vị trí phù hợp, trừ các trường hợp thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (như Bí thư, Phó Bí thư cấp ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND xã, phường).

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Sở Nội vụ phối hợp rà soát, điều chuyển cán bộ ở xã, phường dôi dư sang địa phương còn thiếu, ưu tiên cán bộ cấp tỉnh có nguyện vọng về cơ sở, mục tiêu đến cuối năm phải hoàn tất sắp xếp, chấm dứt tình trạng thiếu hụt nhân lực.

Ngoài ra, tỉnh sẽ khẩn trương xây dựng chương trình hành động trên cơ sở nghị quyết mới, tập trung cho phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, nâng cao đời sống người dân; công tác đầu tư công, hoàn thiện cơ sở vật chất và thiết bị làm việc cho cán bộ tại các xã, phường nhằm đảm bảo hoạt động trong thời gian tới.