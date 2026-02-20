Cụ ông 107 tuổi, thọ nhất “cổng trời” chia sẻ bí quyết sống khỏe

Ông Vừ Bá Xử, Phó Chủ tịch UBND xã Mường Lống, cho biết: "Thời điểm này, toàn xã có 3 cụ trên 100 tuổi, 5 cụ gần 100 tuổi, còn từ 70 tuổi trở lên thì nhiều lắm. Theo giấy tờ, cụ Và Pà Giờ năm nay 107 tuổi, cũng là người cao tuổi nhất xã Mường Lống. Vợ chồng ông Giờ sống ở bản Trung Tâm, còn khá minh mẫn".

Theo chân chị Lỳ Y Xừ, cán bộ chính sách xã, chúng tôi ghé thăm cụ Giờ tại ngôi nhà nhỏ nép mình dưới tán mận bung hoa trắng xóa. Cụ Giờ, với khuôn mặt in hằn dấu vết thời gian, ngồi bên bếp lửa, trầm mặc như cây cổ thụ giữa đại ngàn. Dù tuổi cao, cụ vẫn minh mẫn và vui vẻ trò chuyện bằng tiếng Mông, với sự hỗ trợ phiên dịch của chị Lỳ Y Xừ.

Cụ Và Pà Giờ, 107 tuổi, là người cao tuổi nhất xã Mường Lống hiện nay (Ảnh: Hoàng Lam).

Cụ Giờ tự hào chia sẻ: "Bố năm nay 107 tuổi, vợ bố 93 tuổi. Bố được trời thương nên sống đến giờ, là nhiều tuổi nhất xã. Con trai bố giờ cũng được nhà nước cho cái chế độ của người cao tuổi đấy".

Cuộc đời cụ Giờ gắn liền với những dấu mốc lịch sử. Cụ từng tham gia hoạt động kháng chiến từ năm 1949 và niềm tự hào lớn nhất là được gặp và chụp ảnh với Bác Hồ trong những ngày ở Việt Bắc. Dù tuổi cao, nhiều ký ức đã phai mờ, nhưng ấn tượng về Bác Hồ "ăn củ sắn để làm việc" vẫn được cụ nhắc đi nhắc lại.

Trước khi nghỉ công tác vào năm 1974, cụ Giờ từng đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND xã Mường Lống trong hai khóa. Sau đó, cụ trở về với cuộc sống nương rẫy, chăn nuôi trâu bò.

Cụ Giờ bên người vợ thứ 2 năm nay 93 tuổi (Ảnh: Hoàng Lam).

Cụ Giờ hiện sống cùng người vợ thứ hai là cụ Lầu Y Mò, 93 tuổi. Cụ Giờ có 6 người con với vợ đầu, cụ Mò có 5 con với chồng trước. Hai cụ sau đó sinh thêm 6 con nữa, còn cháu, chắt, chút thì cả hai "không nhớ hết được".

Dù đông con cháu, vợ chồng cụ Giờ vẫn sống riêng và tự chủ về kinh tế. Cụ Mò khoe vợ chồng hiện sở hữu đàn trâu bò hơn 50 con và một ao cá, không phải phiền lụy con cái.

Khi được hỏi về cách để sống thọ, cụ Giờ chỉ cười và cho biết không có bí quyết gì đặc biệt. Ngoại trừ việc hơi lãng tai và xương khớp đau nhức, không thể đi rẫy được nữa, sức khỏe của cụ Giờ vẫn khá tốt. Cụ cho rằng điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng và niềm đam mê lao động là những "xúc tác" giúp người dân nơi đây ít ốm đau bệnh tật và sống lâu hơn.

Vợ chồng cụ Giờ trò chuyện với chị Lỳ Y Xừ, cán bộ chính sách xã Mường Lống (Ảnh: Hoàng Lam).

Mường Lống, được ví như "Sa Pa của Nghệ An" hay "Đà Lạt của miền Trung", nằm ở độ cao 1.000-1.500m so với mực nước biển. Địa thế này giúp Mường Lống duy trì nhiệt độ 22-23 độ C ngay cả giữa mùa hè dù cách “chảo lửa Đông Dương” - khu vực Cửa Rào, xã Tương Dương, Nghệ An - chỉ khoảng 30km theo đường chim bay.

Nơi đây, một ngày có thể cảm nhận rõ hình thái thời tiết của bốn mùa: sáng sương mù như mùa xuân, trưa nắng như mùa hè, chiều mát mẻ như trời thu và tối lạnh như mùa đông. Có lẽ, chính sự thích nghi với thời tiết độc đáo này đã góp phần tạo nên tuổi thọ cao cho người dân nơi đây.

Về chế độ ăn uống, cụ Mò tiết lộ chồng mỗi bữa ăn 2-3 bát cơm, chủ yếu là thịt lợn, thịt gà và cá ao, gần như không ăn rau. Thức ăn trong nhà chủ yếu do hai cụ tự trồng trọt, chăn nuôi, ít khi phải mua ngoài.

Cụ bà 93 tuổi kể: "Mấy năm trước, ông Giờ vẫn đi rẫy cắt cỏ nuôi trâu bò. Hai năm trở lại đây, sức khỏe kém đi, xương khớp bị đau nên mới ở nhà, tôi làm thay".