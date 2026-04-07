257 cán bộ không chuyên trách được sát hạch vào công chức xã

Ngày 7/4, ông Trương Ngọc Tuấn, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị đã có kế hoạch kiểm tra, sát hạch đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã để tiếp nhận vào làm công chức.

Tỉnh Đắk Lắk có 57/102 xã, phường đăng ký nhu cầu tiếp nhận vào làm công chức. Những địa phương này được UBND tỉnh giao 4.486 biên chế trong năm nay. Trong đó, số lượng biên chế đã sử dụng 2.837, chưa sử dụng 1.649 biên chế. Chỉ tiêu đăng ký tiếp nhận vào làm công chức năm 2026 là 257 biên chế.

Đối tượng được tiếp nhận vào làm công chức là người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trước thời điểm Nghị định số 170 ban hành ngày 30/6/2025 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, có hiệu lực thi hành.

Những người tham gia sát hạch được kiểm tra về tiêu chuẩn, điều kiện, văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Sau đó, hội đồng kiểm tra, sát hạch công chức sẽ tổ chức sát hạch về trình độ hiểu biết chung, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của người được đề nghị tiếp nhận. Kết quả công nhận trúng tuyển dự kiến được công bố trước 10/5.

Các địa phương có nhu cầu tiếp nhận công chức nhiều nhất của Đắk Lắk trong năm nay gồm: phường Xuân Đài 12 người; phường Đông Hòa 9 người; phường Sông Cầu, xã Đồng Xuân và xã Tuy An Tây mỗi địa phương 8 người.