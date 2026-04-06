Cán bộ không chuyên trách cấp xã chật vật xin việc ở tuổi ngoài 40

Với tấm bằng đại học ngành công tác xã hội, chị T.T.M. (xã Bắc Quang, Tuyên Quang) - cán bộ không chuyên trách cấp xã 16 năm mới nghỉ việc - có ý định xin việc tại các bệnh viện tư hoặc nhân viên văn phòng trong doanh nghiệp.

Tuy nhiên hồ sơ xin việc của chị đã sớm bị loại bởi đã 41 tuổi, thừa tuổi so với yêu cầu dưới 30 tuổi đối với lao động mới tuyển dụng của một bệnh viện tư cũng như đã quá 35 tuổi theo điều kiện bắt buộc ở vị trí nhân viên văn phòng của doanh nghiệp tại quê nhà.

Không nản lòng, chị tiếp tục tìm hiểu công việc bán hàng trong siêu thị. Tuy nhiên mức lương đơn vị chi trả cho vị trí này chỉ vỏn vẹn 3,5-4 triệu đồng cho một tháng đằng đẵng làm việc.

"Tìm việc mới tại quê nhà với người ngoài 40 tuổi như tôi thật sự khó khăn", chị M. thốt lên. Đường cùng, chị bám víu vào công việc bán thuốc nam gia truyền của gia đình. Tuy nhiên do mới bán hàng, nên nhiều người còn chưa biết đến chị. Trong tháng, đơn hàng bán được ít ỏi, chỉ mang về cho chị 1-2 triệu đồng.

Số tiền này không đủ chi tiêu ăn uống của vợ chồng chị cũng như 2 con trong tháng. Chồng chị làm máy xát thóc trong làng thu nhập cũng vô cùng bấp bênh.

Chị M. bán thuốc nam để kiếm thêm thu nhập (Ảnh: NVCC),

Trước đây, chị là Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, kiêm nhiệm tuyên giáo dân vận nên tổng thu nhập được 6 triệu đồng. Chị trở thành trụ cột, điểm tựa kinh tế của cả gia đình nhỏ.

Chị nhớ lại mình làm cán bộ không chuyên trách cấp xã từ năm 2010. Để trở thành Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy xã, chị trải qua nhiều vị trí như cán bộ dân tộc tôn giáo, Phó Bí thư đoàn thanh niên, tuyên giáo dân vận...

Trong quá trình làm việc chị không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ. Năm 2022 chị hoàn thành tiêu chuẩn về bằng đại học chuyên ngành công tác xã hội với cán bộ cấp xã sau nhiều năm miệt mài, nỗ lực.

Sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, chị M. chuyển về giúp việc cho Văn phòng Đảng ủy xã với mức lương 3 triệu đồng/tháng để chờ kỳ xét tuyển vào công chức. Tuy nhiên vì chưa đủ điều kiện có trình độ đại học trở lên trong 5 năm, chị bị mất cơ hội xét tuyển vào công chức.

Dù còn nặng lòng nhưng từ 1/4, chị quyết định nộp đơn xin nghỉ việc, hưởng chế độ theo Nghị định 154. Với quy định của chế độ, ước tính chị sẽ nhận về hơn 200 triệu đồng. Sau 16 năm công tác, nữ cán bộ không chuyên trách cấp xã lại tiếp tục hành trình tìm kiếm việc làm mới của mình. Dù trước mắt còn nhiều khó khăn, chông gai, song chị M. vẫn cố gắng tìm kiếm việc mới mỗi ngày để có thu nhập ổn định cho tương lai.

Theo Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang, địa phương này khẩn trương rà soát, lập danh sách người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã (cũ) đang được bố trí tạm thời vào vị trí hỗ trợ công việc cho hoạt động của hệ thống chính trị trong đơn vị hành chính cấp xã mới, hoặc tham gia các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố thuộc đối tượng tinh giản biên chế trước ngày 5/4 để tổng hợp, thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.

Sau ngày 5/4, Sở Nội vụ tỉnh sẽ không xem xét giải quyết để đảm bảo thời gian thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt đối tượng và Sở Tài chính thẩm định kinh phí.

Cùng với nhóm nghỉ việc hưởng chế độ, một số người đủ điều kiện tiếp nhận vào công chức vẫn tiếp tục miệt mài ôn tập cho kỳ thi này. Anh T.G.K. (ở phường Phú Yên, Đắk Lắk) có 15 năm gắn bó với các vị trí của người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

Trước đó anh là Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã. Anh K. vừa nhận thông báo có trong danh sách sát hạch vào công chức tới đây vào vị trí chuyên viên văn phòng. Anh sẽ trải qua kỳ thi viết, vấn đáp liên quan đến các kiến thức về vị trí việc làm sẽ đảm nhiệm.

Thời gian từ nay đến 31/5 - thời hạn kết thúc hoạt động của nhóm người không chuyên trách cấp xã không còn nhiều. Nếu không đủ điều kiện tiếp nhận vào công chức, các trường hợp còn lại nghỉ việc sẽ được giải quyết chế độ, chính sách tinh giản theo quy định.