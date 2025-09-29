Công chức tại TPHCM được hỗ trợ tiền thuê nhà tới 10,4 triệu đồng/tháng

HĐND TPHCM vừa ban hành Nghị quyết số 24/2025/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn TPHCM bị tác động, ảnh hưởng do sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Theo đó, thành phố sẽ hỗ trợ tiền thuê nhà ở cho cán bộ theo hệ số phụ cấp chức vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Mức hỗ trợ cụ thể như sau:

Mức hỗ trợ này áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn TPHCM hưởng lương từ ngân sách nhà nước bị tác động, ảnh hưởng do sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Nghị quyết 24 cũng quy định cụ thể 3 nhóm cán bộ được áp dụng chính sách này.

Điều kiện để cán bộ thuộc 3 nhóm trên được hưởng chính sách hỗ trợ là được cơ quan có thẩm quyền điều động, phân công, bố trí địa điểm làm việc trực tiếp toàn thời gian, có sự thay đổi địa bàn giữa tỉnh Bình Dương, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và TPHCM (trước khi sắp xếp).

Mức hỗ trợ này được thực hiện trong 2 năm, từ ngày 1/7/2025 đến hết ngày 30/6/2027.