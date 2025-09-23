Chi tiết số tiền hỗ trợ cán bộ đi làm xa nhà ở Cà Mau

Ngày 22/9, Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau thống nhất thông qua nghị quyết Hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách và người lao động (gọi chung là cán bộ) làm việc tại cấp xã sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Cán bộ, công chức cấp xã ở Cà Mau phục vụ người dân ở cơ quan làm việc (Ảnh: CTV).

Cụ thể, cán bộ có khoảng cách từ nơi ở (nhà hoặc nơi thường trú) đến cơ quan làm việc từ 15km trở lên, được hỗ trợ 1.820.000 đồng/người/tháng.

Trong đó, chi phí đi lại: 480.000 đồng, chi phí thuê nhà: 840.000 đồng (trường hợp người thụ hưởng đã được bố trí nhà ở công vụ, lưu trú thì không được hỗ trợ chi phí thuê nhà), chi phí sinh hoạt: 500.000 đồng.

Đối với cán bộ có khoảng cách từ nơi ở đến cơ quan làm việc dưới 15km, được hỗ trợ chi phí sinh hoạt 500.000 đồng/người/tháng.

Thời gian hỗ trợ trong 6 tháng, từ ngày 1/7 đến 31/12, với tổng kinh phí hơn 43,5 tỷ đồng.

Qua thống kê của tỉnh Cà Mau, có khoảng 5.927 người được hỗ trợ. Trong đó, có 3.256 người có khoảng cách từ nhà ở đến cơ quan trên 15km, với số tiền hơn 35,5 tỷ đồng; có 2.671 người có khoảng cách từ nhà ở đến cơ quan dưới 15km, với số tiền khoảng 8 tỷ đồng.