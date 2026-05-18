Bảng lương mới của cán bộ, công chức, cao nhất hơn 25 triệu đồng/tháng

Theo Nghị định 161/2026, lương cơ sở với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang được tăng từ 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng từ ngày 1/7 tới (tăng 8%).

Lương cơ sở là căn cứ để tính tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Công thức tính như sau: Lương = lương cơ sở x hệ số lương (chưa bao gồm các khoản phụ cấp).

Hệ số lương tương ứng với từng bậc, ngạch công chức được ban hành kèm theo Nghị định 204/2004 của Chính phủ.

Theo đó, lương của công chức giữ chức danh chuyên gia cao cấp là cao nhất, đạt mức 25,3 triệu đồng/tháng từ 1/7. Bên cạnh đó, mức lương của cán bộ, công chức còn lại được chia theo ngạch: A3, A2, A1, A0, B và C. Trong đó, công chức loại C nhóm 3 có mức lương thấp nhất là 3,415 triệu đồng/tháng.

Dưới đây là bảng lương của cán bộ, công chức áp dụng trước và sau thời điểm 1/7 (đơn vị: đồng).

Chuyên gia cao cấp

Công chức loại A3 (nhóm A3.1)

Công chức loại A3 nhóm A3.2

Công chức loại A2 nhóm A2.1

Công chức loại A2 nhóm A2.2

Công chức loại A1

Công chức loại A0

Công chức loại B

Công chức loại C - nhóm C1

Công chức loại C - nhóm C2

Công chức loại C - nhóm C3

Trên đây là bảng lương sau khi điều chỉnh lương cơ sở ở mức mới từ 1/7. Ngoài lương, cán bộ, công chức cũng được hưởng thêm các phụ cấp. Các phụ cấp này cũng sẽ được điều chỉnh khi tăng lương cơ sở.

Hiện nay, một số nhóm đang hưởng lương theo mức lương cơ sở và hệ số lương như: Cán bộ, công chức từ Trung ương đến cấp xã; viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng và lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân.

Đồng thời còn có nhóm người làm việc trong tổ chức cơ yếu; hạ sĩ quan và binh sĩ thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; hạ sĩ quan và chiến sĩ nghĩa vụ thuộc Công an nhân dân; người hoạt động không chuyên trách ở cấp cơ sở...