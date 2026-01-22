Có nên thêm ngày nghỉ lễ, Tết khi sửa Bộ luật Lao động?

Liên quan đến việc Bộ Chính trị thống nhất chọn ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam và sẽ trở thành ngày nghỉ lễ, nguyên Phó Cục trưởng phụ trách Cục Việc làm Lê Quang Trung cho biết đây là vấn đề được người lao động quan tâm, có tác động đến xã hội, kinh tế, văn hóa và vấn đề lịch sử.

Đặc biệt, việc thêm 1 ngày nghỉ lễ trong năm giúp người lao động thêm thời gian nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động, đồng thời gắn kết giữa các thành viên gia đình, xã hội.

Theo ông Trung, việc này đã được tổ chức Công đoàn lấy ý kiến và nhận được sự đồng thuận của người dân.

Đánh giá về số ngày nghỉ lễ, tết của Việt Nam, ông Trung cho biết với số lượng 11 ngày như hiện nay vẫn không phải là nhiều so với các nước trong khu vực. Có nhiều quốc gia nghỉ lễ 22 ngày, thậm chí còn 24 ngày.

Năm 2026, người lao động có tổng cộng 26 ngày nghỉ lễ, Tết (Ảnh: Hải Long)

"Nghỉ lễ giúp người lao động có thời gian nghỉ ngơi, đồng thời có thể tham gia các hoạt động văn hóa, xã hội. Vì vậy, việc được nghỉ một ngày Văn hóa Việt Nam thì tôi cho rằng người lao động rất trân quý", ông Trung chia sẻ.

Về phía doanh nghiệp sẽ phải xây dựng phương án nghỉ lễ phù hợp để không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Để thể chế hóa chủ trương này, các cơ quan liên quan sẽ phải hoàn thiện văn bản pháp quy phạm pháp luật, trong đó là việc sửa đổi, bổ sung điều 112, Bộ luật Lao động 2019 quy định về số ngày nghỉ lễ, Tết trong năm.

Đồng quan điểm, GS Lê Vân Trình, Chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật an toàn - vệ sinh lao động cho hay, việc tăng thêm một ngày nghỉ lễ trong năm giúp người lao động có thêm thời gian tham gia các hoạt động văn hóa.

Đây là thời điểm người lao động được tái tạo sức lao động, thỏa mái hơn. Bên cạnh đó, doanh nghiệp có dịp tạo ra những không gian văn hóa, vui chơi cho người lao động sau những giờ làm việc căng thẳng.

Về thời điểm nghỉ dịp cuối năm, ông Trình cho biết nghỉ lễ dịp này có thể không bị ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Bởi thông thường, vào đầu quý III hàng năm, các đơn vị tăng tốc sản xuất cho đơn hàng dịp cuối năm.

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 (Thiết kế: Khương Hiền).

Ông Trình nêu ví dụ ở thị trường châu Âu, sẽ nghỉ lễ kéo dài từ dịp Noel đến đầu năm mới. Người dân tăng các hoạt động mua sắm, dành thời gian cho nghỉ ngơi, đón lễ hội, năm mới. Cho nên trong nước nghỉ lễ dịp này sẽ không bị ảnh hưởng tiến độ của các đơn hàng.

Liên quan đến việc khi sửa Bộ luật Lao động có nên đề xuất thêm những ngày nghỉ khác hay không, Chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật an toàn - vệ sinh lao động phân tích, nhiều người muốn tăng nghỉ Tết Nguyên đán nhiều hơn 5 ngày chính thức.

Tuy nhiên, Tết cổ truyền thường rơi vào cuối tháng 1 đầu tháng 2 Dương lịch. Trong khi nhiều quốc gia vừa hoàn tất đón năm mới thì Việt Nam bắt đầu kỳ nghỉ dài. Để phù hợp hội nhập, chuyên gia đề nghị cân nhắc bổ sung ngày nghỉ vào dịp Tết Dương lịch.

Mới đây, Cục Việc làm đã có công văn gửi Vụ Pháp chế (Bộ Nội vụ) về đề xuất đưa nội dung này khi sửa đổi, bổ sung Bộ luật Lao động năm 2019.

Việc sửa đổi, bổ sung Bộ luật Lao động sẽ được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục xây dựng pháp luật và báo cáo Chính phủ xem xét trước khi trình Quốc hội quyết định.

Trước đó cử tri, công đoàn cũng có những kiến nghị tăng thêm số ngày nghỉ trong năm. Trong đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết tiếp tục nghiên cứu, đề xuất về việc tăng số ngày nghỉ Quốc khánh 2/9.