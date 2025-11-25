Đề xuất quy định tiêu chuẩn công chức lãnh đạo, quản lý cấp xã

Bộ Tư pháp đang thẩm định Dự thảo Nghị định quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước.

Theo dự thảo, nhóm chức danh trưởng phòng và tương đương thuộc xã bao gồm chánh văn phòng Hội đồng nhân dân (HĐND) và Ủy ban nhân dân (UBND) xã; trưởng phòng và giám đốc các trung tâm thuộc UBND xã, phường, đặc khu và các chức danh tương đương.

Nhóm phó trưởng phòng và tương đương thuộc xã gồm phó chánh văn phòng HĐND và UBND xã; phó trưởng phòng và phó giám đốc trung tâm thuộc UBND xã, phường, đặc khu và tương đương.

Dự thảo cho biết các tiêu chuẩn của công chức lãnh đạo cấp xã được kế thừa từ quy định tiêu chuẩn cấp phòng thuộc tỉnh tại Nghị định số 29/2024/NĐ-CP và bổ sung thêm các yêu cầu phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cấp xã.

Tiêu chuẩn đối với trưởng phòng và tương đương thuộc xã

Công chức lãnh đạo, quản lý cấp xã phải đáp ứng tiêu chuẩn chung về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; có uy tín đối với cán bộ, công chức và Nhân dân; có trình độ chuyên môn phù hợp; và đáp ứng yêu cầu về lý luận chính trị, quản lý nhà nước, am hiểu pháp luật và có khả năng thực thi nhiệm vụ. Công chức lãnh đạo cũng phải bảo đảm sức khỏe và có kinh nghiệm công tác theo quy định.

Dự thảo nêu rõ tiêu chuẩn cụ thể đối với trưởng phòng và tương đương thuộc xã. Người giữ chức danh này phải nắm vững chuyên môn, nghiệp vụ; có khả năng tổ chức thực hiện chính sách và pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực hoặc nhiệm vụ được giao; đồng thời tham mưu, kiểm tra và xử lý theo quy định pháp luật trên địa bàn. Ngoài ra, công chức phải có khả năng đề xuất hoặc trực tiếp giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.

Người giữ chức danh trưởng phòng hoặc tương đương phải đạt đủ yêu cầu về chuyên môn và kinh nghiệm làm việc (Ảnh minh họa: Hoài Sơn).

Về yêu cầu kinh nghiệm, dự thảo quy định hai trường hợp:

Người đang giữ chức danh phó trưởng phòng và tương đương thuộc xã có thể được xem xét bổ nhiệm nếu đáp ứng các tiêu chuẩn chung.

Trường hợp không giữ chức danh phó, công chức phải có thời gian công tác liên tục trong ngành, lĩnh vực ít nhất 4 năm mới được xem xét bổ nhiệm Trưởng phòng và tương đương thuộc xã.

Tiêu chuẩn đối với phó trưởng phòng và tương đương thuộc xã

Dự thảo quy định tiêu chuẩn đối với phó trưởng phòng và tương đương thuộc xã. Người giữ chức danh này phải nắm vững chuyên môn và nghiệp vụ; triển khai thực hiện chủ trương, chính sách và pháp luật của Nhà nước; tham mưu, kiểm tra và xử lý theo quy định tại địa bàn; và tổng hợp, đề xuất giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.

Công chức được xem xét bổ nhiệm phó trưởng phòng và tương đương phải có thời gian công tác liên tục trong ngành, lĩnh vực từ hai năm trở lên.

Dự thảo cũng quy định nguyên tắc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức và miễn nhiệm đối với công chức lãnh đạo cấp xã.

Việc bổ nhiệm phải căn cứ vào tiêu chuẩn chức danh và yêu cầu nhiệm vụ. Người đang bị xem xét kỷ luật hoặc đang trong thời hạn xử lý kỷ luật không được xem xét bổ nhiệm.

Trường hợp cơ quan, đơn vị đang sắp xếp tổ chức, thời gian công tác liên quan có thể được xem xét theo quy định chuyển tiếp.

Theo tờ trình, việc ban hành Nghị định nhằm bảo đảm sự thống nhất với Luật Cán bộ, công chức năm 2025 và hoàn thiện khung tiêu chuẩn đối với đội ngũ công chức lãnh đạo, quản lý từ trung ương đến cơ sở.

Dự thảo hiện đang được Bộ Tư pháp thẩm định trước khi trình Chính phủ xem xét.