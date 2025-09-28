24.000 cán bộ vận hành 3.000 trung tâm hành chính công xã, phường

Liên quan đến thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, Bộ Nội vụ cho biết, Chính phủ đã ban hành nghị định về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại bộ phận một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Đến nay, 32/34 địa phương thành lập 3.139 trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã. Hà Nội và Quảng Ninh vận hành theo mô hình trung tâm phục vụ hành chính công một cấp và tổ chức các chi nhánh hoặc điểm phục vụ hành chính công.

Bộ Nội vụ thông tin, tổng số nhân sự tại trung tâm cấp xã của 32 địa phương là 24.382 người. Theo đó, trung bình một trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã được bố trí 6 nhân sự chuyên trách.

Công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp dần đi vào ổn định. Từ ngày 1/7 đến ngày 10/9, tổng số hồ sơ trực tuyến tiếp nhận của 34 địa phương là hơn 6,6 triệu, riêng cấp xã nhận 5,8 triệu hồ sơ.

Mỗi trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã được bố trí 6 nhân sự chuyên trách (Ảnh: Hải Long).

Với số hồ sơ trên, tỷ lệ xử lý đúng hạn đạt 91%; đã thực hiện hơn 3 triệu giao dịch thanh toán trực tuyến với tổng số tiền là 1.700 tỷ đồng.

Bộ Nội vụ cũng thống kê một số địa phương có số lượng hồ sơ lớn như: TPHCM, Hà Nội, Hải Phòng, Đồng Nai, Thanh Hoá…

Liên quan đến hoàn thiện thể chế quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, Bộ Nội vụ đã tham mưu cho Chính phủ trình Quốc hội thông qua Luật Cán bộ, công chức, với nhiều nội dung đổi mới có tính đột phá liên quan đến quản lý cán bộ, công chức theo vị trí việc làm; đánh giá xếp loại công chức; thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao vào khu vực công…

Cùng với đó, việc giải quyết chế độ, chính sách cho đội ngũ cán bộ, công chức sau sắp xếp được triển khai nghiêm túc, bước đầu gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức.

Qua thực tiễn hoạt động, Bộ Nội vụ cũng thẳng thắn nhìn nhận nguồn nhân lực ở cấp xã hiện nay nhiều nơi vừa thừa, vừa thiếu. Việc bố trí cán bộ, công chức tại trung tâm phục vụ hành chính công ở một số nơi còn chưa phù hợp với quy mô, số lượng hồ sơ thủ tục hành chính, đặc thù của từng địa phương.

Vì vậy, Bộ Nội vụ đề nghị người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo quyết liệt, ưu tiên nguồn lực để triển khai công tác cải cách hành chính một cách toàn diện, đồng bộ, hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2025.

Đồng thời, các địa phương cần tăng cường kiểm tra, theo dõi, đánh giá và thường xuyên rà soát, nắm bắt tình hình triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Bộ Nội vụ cũng đề nghị tổ chức triển khai có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.