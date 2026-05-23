Công chức không hoàn thành nhiệm vụ bị tinh giản có được nhận chế độ?

Trong công văn mới đây về hướng dẫn thực hiện một số Nghị định của Chính phủ, Bộ Nội vụ nêu cách tính chế độ thôi việc với cán bộ, công chức 1 năm xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ theo Nghị định số 154/2025/NĐ quy định về tinh giản biên chế.

Nghị định quy định trường hợp cán bộ, công chức có 1 năm xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ thuộc đối tượng tinh giản biên chế.

Tuy nhiên, theo Luật Cán bộ, công chức năm 2025 và Nghị định số 170/2025/NĐ-CP (đều có hiệu lực từ ngày 1/7/2025) thì công chức bị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ thuộc đối tượng giải quyết thôi việc và giải quyết chế độ, chính sách theo quy định tại Điều 58 Nghị định số 170/2025/NĐ-CP.

Bên cạnh đó, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025 nêu, trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn và trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật do cùng một cơ quan ban hành có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của văn bản quy phạm pháp luật ban hành sau.

Do đó, trường hợp công chức bị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ thuộc đối tượng áp dụng chính sách quy định tại Luật Cán bộ, công chức năm 2025 và Nghị định số 170/2025/NĐ-CP, không thuộc đối tượng áp dụng chính sách tinh giản biên chế quy định tại Nghị định số 154/2025/NĐ-CP.

Cụ thể, Nghị định 170 quy định về chế độ, chính sách đối với công chức tự nguyện xin thôi việc hoặc bị cho thôi việc.

Trong đó, công chức tự nguyện xin thôi việc được hưởng trợ cấp 3 tháng tiền lương hiện hưởng; trợ cấp 1,5 tháng tiền lương hiện hưởng cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Nhóm này được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Bên cạnh đó, công chức đã có thông báo nghỉ hưu hoặc thuộc trường hợp tinh giản biên chế hoặc buộc thôi việc theo quy định của pháp luật thì không thuộc trường hợp được hưởng chế độ trợ cấp thôi việc quy định như trên.