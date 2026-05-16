Cán bộ không chuyên trách cấp xã hưởng chế độ được thi tuyển vào công chức

Bộ Nội vụ vừa có văn bản trả lời Sở Nội vụ TPHCM về việc tiếp nhận người hoạt động không chuyên trách làm công chức.

Theo Bộ Nội vụ, tại Kết luận 163 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã cho phép kéo dài việc sử dụng cán bộ không chuyên trách phù hợp với thời điểm sắp xếp lại thôn, tổ dân phố trước 31/5.

Do đó, trường hợp được cấp có thẩm quyền bố trí hoạt động không chuyên trách ở khu phố, thôn, tổ dân phố (sau 1/7/2025), nếu đáp ứng được tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Nghị định 170/2025 sẽ thuộc trường hợp để xem xét, tiếp nhận vào làm công chức.

Cũng theo Bộ Nội vụ, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đã được giải quyết chính sách, chế độ theo Nghị định 154/2025 không thuộc trường hợp để tiếp nhận làm công chức.

Trường hợp người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đã được giải quyết chính sách, chế độ theo Nghị định 154/2025 đăng ký dự tuyển công chức, Bộ đề nghị Sở Nội vụ TPHCM hướng dẫn đăng ký thi tuyển vào làm công chức.

Ngoài ra, Nghị định 154/2025 quy định trường hợp tinh giản biên chế nếu được bầu cử, tuyển dụng lại vào các cơ quan, tổ chức, đơn vị hưởng lương từ ngân sách Nhà nước hoặc bố trí làm người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố trong thời gian 60 tháng kể từ ngày thực hiện tinh giản biên chế thì phải hoàn trả lại số tiền trợ cấp đã nhận cho cơ quan, tổ chức, đơn vị đã chi trả trợ cấp.

Bộ Nội vụ hướng dẫn giải quyết chế độ, chính sách trước thời điểm cán bộ không chuyên trách cấp xã chấm dứt hoạt động (Ảnh minh họa: Thúy Diễm).

Trước đó tại buổi tiếp xúc cử tri mới đây, theo Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, sau khi thực hiện sắp xếp chính quyền địa phương hai cấp, số lượng cán bộ không chuyên trách cấp xã đã giảm đáng kể.

Trước đây, cả nước có khoảng 100.000-120.000 người, nhưng một bộ phận đã được tuyển dụng thẳng vào công chức cấp xã, một số nghỉ theo chính sách. Đến nay, còn khoảng gần 60.000 người, tương đương khoảng một nửa so với trước.

Đối với số còn lại này, Phó Thủ tướng cho biết Chính phủ định hướng theo ba phương án sắp xếp. Thứ nhất, nơi nào còn biên chế và cán bộ đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện thì thực hiện tuyển dụng thẳng vào công chức cấp xã.

Thứ hai, trường hợp được cấp ủy, chính quyền địa phương và cán bộ, nhân dân đồng thuận, có thể bố trí đảm nhiệm các chức danh không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Thứ ba, tiếp tục giải quyết theo chính sách hiện hành để bảo đảm đến 31/5 xử lý dứt điểm.