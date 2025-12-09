Chủ tịch xã được trực tiếp chỉ đạo các vấn đề cấp bách, phức tạp

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 315/2025/NĐ-CP về quy chế làm việc mẫu của UBND xã, phường, đặc khu. Nghị định có hiệu lực từ ngày 8/12.

Quy chế quy định trách nhiệm, phạm vi, cách thức giải quyết công việc của chủ tịch UBND cấp xã.

Theo đó, chủ tịch xã sẽ lãnh đạo, điều hành công việc của UBND xã; chịu trách nhiệm cá nhân và cùng các thành viên khác chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của UBND xã theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Người này được thay mặt UBND xã quyết định những vấn đề thuộc UBND xã và báo cáo ủy ban tại phiên họp gần nhất, trừ các nhiệm vụ, quyền hạn quy định.

Bên cạnh đó, chủ tịch UBND xã chịu trách nhiệm cá nhân về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định của pháp luật và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân cấp, ủy quyền từ UBND tỉnh, thành phố.

Việc ủy quyền cho đơn vị sự nghiệp công lập chỉ thực hiện đối với các nhiệm vụ, quyền hạn nhằm tăng quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập trong việc quản trị đơn vị và cung ứng dịch vụ công.

Chính phủ hướng dẫn quy chế làm việc mẫu của UBND xã, phường, đặc khu (Ảnh minh họa: Hoàng Hải).

Liên quan đến cách thức giải quyết công việc, chủ tịch xã được triệu tập, chủ trì và quyết định các vấn đề đưa ra thảo luận tại phiên họp UBND xã; chỉ đạo, xử lý công việc trên môi trường điện tử phù hợp với thực tiễn tại địa phương.

Văn phòng chịu trách nhiệm làm đầu mối giúp chủ tịch UBND cấp xã xử lý các công việc tại khoản này.

Người làm chức danh này cũng được trực tiếp chỉ đạo giải quyết những vấn đề quan trọng, cấp bách, những vấn đề có tính chất phức tạp, liên ngành liên quan đến nhiều lĩnh vực, cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn và những vấn đề thuộc thẩm quyền của cơ quan chuyên môn nhưng có tính chất quan trọng.

Chủ tịch xã được huy động, tham khảo ý kiến chuyên môn từ cơ quan cấp trên, các đoàn thể, tổ chức liên quan để tham mưu, giúp chủ tịch UBND cấp xã giải quyết công việc quan trọng, có tính liên ngành.

Đồng thời, người này có nhiệm vụ phân công cho phó chủ tịch UBND xã thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể thuộc phạm vi thẩm quyền của UBND xã hoặc được UBND cấp tỉnh, chủ tịch UBND cấp tỉnh phân cấp, người đứng đầu cơ quan, tổ chức thuộc UBND cấp tỉnh ủy quyền.

Khi vắng mặt tại cơ quan, chủ tịch phân công một phó chủ tịch điều hành, giải quyết công việc của cấp xã.

Khi phân công phó chủ tịch UBND cấp xã thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể được UBND cấp tỉnh, chủ tịch UBND tỉnh phân cấp, người đứng đầu cơ quan, tổ chức thuộc UBND tỉnh ủy quyền thì chủ tịch xã chịu trách nhiệm trước cơ quan, tổ chức, cá nhân ủy quyền về việc phân công này.