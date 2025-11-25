Chủ nhà trọ có phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không?

TPHCM có rất nhiều khu trọ trong khu dân cư (Ảnh minh họa: Nguyễn Vy).

TPHCM là địa bàn có số lượng nhà cho thuê, nhà trọ rất lớn. Tính đến cuối năm 2024, địa bàn TPHCM cũ có hơn 629.000 phòng cho thuê, tỉnh Bình Dương cũ có hơn 600.000 phòng trọ, địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũ cũng có khoảng 60.000 phòng trọ. Do đó, thông tin hộ kinh doanh phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được nhiều chủ nhà trọ quan tâm.

Tại chương trình giao lưu cùng Bảo hiểm xã hội TPHCM tháng 11, bà Vân hỏi: “Tôi cho thuê nhà trọ thì có thuộc diện phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không? Nếu phải tham gia thì mức đóng là bao nhiêu?”.

Trả lời bà Vân, bà Tô Thị Thanh Hà, Phó Trưởng phòng Quản lý thu và phát triển người tham gia Bảo hiểm xã hội TPHCM, cho biết: “Theo quy định tại Điểm m Khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, chủ hộ kinh doanh của hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai là đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc từ ngày 1/7/2025”.

Theo bà Hà, chủ hộ kinh doanh có thể tự chọn mức lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội. Mức đóng thấp nhất không thấp hơn mức lương cơ sở (hiện là 2.340.000 đồng), mức đóng cao nhất không quá 20 lần mức lương cơ sở (tức là 46.800.000 đồng).

Về phương thức đóng, chủ hộ kinh doanh có thể lựa chọn đóng hằng tháng, 3 tháng một lần hoặc 6 tháng một lần. Thời hạn đóng chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng tiếp theo chu kỳ đóng.

Về mức đóng, chủ hộ kinh doanh phải đóng 29,5% trên mức lương tháng làm căn cứ đóng; trong đó, 22% đóng vào quỹ Hưu trí - Tử tuất, 3% vào quỹ Ốm đau - Thai sản và 4,5% đóng vào quỹ Bảo hiểm y tế.

Nếu hộ kinh doanh lựa chọn mức lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội thấp nhất là 2.340.000 đồng thì mức đóng là 29,5% x 2.340.000 đồng = 690.300 đồng/tháng.

Nếu hộ kinh doanh lựa chọn mức lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cao nhất là 46.800.000 đồng thì mức đóng là 29,5% x 46.800.000 đồng = 13.806.000 đồng/tháng.

Bà Tô Thị Thanh Hà hướng dẫn: “Nếu bà là chủ hộ kinh doanh không theo phương pháp kê khai thì có thể tham gia BHXH tự nguyện”.

Theo bà Hà, những trường hợp chủ hộ kinh doanh của hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh nhưng không theo phương pháp kê khai sẽ thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc từ ngày 1/7/2029.