Chi tiết cách tính lương cho người làm hợp đồng tại UBND cấp xã

Ông Học là người hoạt động không chuyên trách cấp xã, trước đây đã được giải quyết nghỉ việc theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP (quy định về tinh giản biên chế).

Nay ông Học ký hợp đồng lao động với UBND xã mới theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP (quy định về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập) với vị trí lái xe.

Ông Học hỏi: “Như vậy tôi có được áp dụng tại Điểm a Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 111/2022/NĐ-CP (tiền lương tính theo bảng lương cán bộ, công chức với hệ số lương 2,05 nhân với lương cơ sở) hay không? Hay phải ký hợp đồng theo hình thức thoả thuận mức lương?”.

Tùy vị trí việc làm và quyết định của cơ quan tuyển dụng mà nhân viên hợp đồng 111 tại cấp xã có cách tính lương khác nhau (Ảnh minh họa: Tùng Nguyên).

Trả lời ông Học, Bộ Nội vụ cho biết: “Việc ký kết hợp đồng được quy định tại Điều 6 Nghị định 111/2022/NĐ-CP. Quyền lợi của người lao động được thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định 111/2022/NĐ-CP”.

Theo Điều 6 Nghị định 111/2022/NĐ-CP, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập ký kết hợp đồng dịch vụ để thực hiện công việc hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình; trường hợp không có đơn vị cung cấp dịch vụ đáp ứng yêu cầu thì ký kết hợp đồng lao động với cá nhân để thực hiện công việc nêu trên.

Các công việc thực hiện hợp đồng theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP bao gồm 3 nhóm, được quy định tại Điều 4.

Trong đó, Khoản 1 Điều 4 quy định các công việc hỗ trợ, phục vụ thì thực hiện quản lý và áp dụng chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật lao động, pháp luật dân sự và quy định của pháp luật khác có liên quan.

Những công việc hỗ trợ, phục vụ bao gồm: Lái xe, bảo vệ; lễ tân, phục vụ; tạp vụ; trông giữ phương tiện; bảo trì, bảo dưỡng, vận hành trụ sở, trang thiết bị, máy móc phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; công việc hỗ trợ, phục vụ khác thuộc danh mục vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập không được xác định là công chức, viên chức theo quy định của pháp luật.

Quyền lợi của người lao động ký kết hợp đồng theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP được quy định tại Khoản 2 Điều 8. Theo đó, người lao động làm công việc hỗ trợ, phục vụ quy định tại Khoản 1 Điều 4 được hưởng tiền lương và các chế độ khác theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động. Tiền lương trong hợp đồng lao động áp dụng một trong hai hình thức: Áp dụng mức tiền lương theo thỏa thuận phù hợp với quy định của pháp luật lao động hoặc áp dụng tiền lương theo bảng lương của công chức, viên chức phù hợp với khả năng ngân sách của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Trường hợp thỏa thuận áp dụng tiền lương theo bảng lương của công chức, viên chức thì các loại phụ cấp được hưởng (nếu có) được tính vào tiền lương; chế độ nâng bậc lương và các chế độ, chính sách khác có liên quan đến tiền lương thực hiện như công chức, viên chức.

Thẩm quyền ký kết hợp đồng thực hiện công việc hỗ trợ, phục vụ được quy định tại Điều 7 Nghị định 111/2022/NĐ-CP.

Đối với cơ quan hành chính thì người đứng đầu cơ quan (cơ quan được xác định là đầu mối được giao biên chế và kinh phí quản lý hành chính từ ngân sách nhà nước) là người có thẩm quyền ký hợp đồng và quyết định số lượng hợp đồng; hoặc có thể phân cấp, ủy quyền bằng văn bản cho người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc hoặc trực thuộc thực hiện.

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập, người đứng đầu đơn vị là người có thẩm quyền ký hợp đồng. Trường hợp không trực tiếp ký hợp đồng thì có thể ủy quyền cho người đứng đầu đơn vị thuộc hoặc trực thuộc thực hiện. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản.

Bộ Nội vụ hướng dẫn: “Căn cứ quy định tại Điều 7 Nghị định 111/2022/NĐ-CP, đề nghị ông/bà trao đổi với cơ quan quản lý nơi công tác để được hướng dẫn, giải quyết”.