Lý do đề xuất tăng 8% lương hưu, trợ cấp cho toàn bộ người hưởng từ 1/7

Theo dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng mới nhất, Bộ Nội vụ đề xuất từ 1/7, điều chỉnh tăng thêm 8% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2026 đối với toàn bộ người hưởng.

Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng sau khi điều chỉnh tăng 8% mà có mức hưởng thấp hơn 3,8 triệu đồng/tháng thì được điều chỉnh tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng bằng hoặc thấp hơn 3,5 triệu đồng/người/tháng.

Đồng thời, cũng điều chỉnh tăng lên bằng 3,8 triệu đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng cao hơn 3,5 triệu đồng/người/tháng nhưng thấp hơn 3,8 triệu đồng/người/tháng.

Như vậy, dự thảo mới này chỉ còn duy nhất một phương án điều chỉnh lương hưu, trợ cấp. Bộ Nội vụ đã rút một phương án đề xuất trước đó là tăng 4,5% và 200.000 đồng/tháng trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2026 đối với các đối tượng quy định.

Trong dự thảo tờ trình, Bộ Nội vụ nêu rõ việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp mức trên được thực hiện theo Kết luận số 206-KL/TW của Bộ Chính trị và Tờ trình số 06-TTr/ĐU của Đảng ủy Chính phủ.

Mức điều chỉnh này đảm bảo bù đắp mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng trong năm 2026 và năm 2025.

Sau khi thực hiện điều chỉnh theo mức điều chỉnh nêu trên riêng đối với người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng có mức hưởng thấp hơn 3,8 triệu đồng/tháng lại tiếp tục được điều chỉnh thêm.

Đề xuất tăng 8% mức lương hưu, trợ cấp từ tháng 1/7 (Ảnh: Văn Quân).

Theo Bộ Nội vụ, nội dung này phù hợp với quan điểm, chủ trương của Đảng tại Nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội và quy định Luật Bảo hiểm xã hội số 41/2024/QH15 về việc quan tâm điều chỉnh đối với người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức hưởng thấp.

Tính đến hết ngày 8/4, cơ quan chủ trì soạn thảo đã nhận được ý kiến góp ý của 11 Bộ, 2 cơ quan ngang Bộ, Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam và Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; 31 tỉnh, thành phố...

Riêng với 2 phương án điều chỉnh lương hưu, trợ cấp thì 10 cơ quan Trung ương và 16 cơ quan địa phương ủng hộ phương án 1, tức là tăng theo tỷ lệ và số tiền tuyệt đối.

Bên cạnh đó, 3 cơ quan Trung ương, 13 cơ quan địa phương ủng hộ phương án 2 - tăng 8% mức lương hưu, trợ cấp.

Bộ Nội vụ đã tổng hợp ý kiến của các bộ, ngành, địa phương trong dự thảo tờ trình. Tuy nhiên, theo chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ về việc đảm bảo bám sát tinh thần Đề án tiền lương, phụ cấp đã được Đảng ủy Chính phủ báo cáo tại Tờ trình số 06-TTr/ĐU ngày 29/10/2025 và được Bộ Chính trị thông qua tại Kết luận 206-KL/TW ngày 10/11/2025, Bộ Nội vụ đề xuất trong lần điều chỉnh lương hưu lần này thực hiện theo phương án 2.

Đối với phương án 1, Bộ Nội vụ tiếp tục nghiên cứu, đánh giá báo cáo với cấp có thẩm quyền trong thời gian tới.

Với phương án tăng 8% mức lương hưu, trợ cấp cho toàn bộ người hưởng, cơ quan soạn thảo dự tính với phương án điều chỉnh lương hưu, trợ cấp trên, kinh phí tăng thêm so với năm 2025 là 10.773 tỷ đồng, trong đó kinh phí tăng thêm đối với nguồn ngân sách nhà nước đảm bảo ước là 2.013 tỷ đồng; kinh phí tăng thêm đối với nguồn Quỹ bảo hiểm xã hội đảm bảo ước là 8.760 tỷ đồng.