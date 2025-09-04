Chi hơn 83 tỷ đồng thực hiện chính sách, chế độ sắp xếp tổ chức bộ máy

Ngày 4/9, thông tin từ UBND tỉnh Thanh Hóa, ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh này đã ký quyết định phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện chính sách, chế độ trong sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Theo quyết định được phê duyệt, tổng dự toán kinh phí phân bổ là hơn 83 tỷ đồng. Trong đó, hơn 81,9 tỷ đồng từ nguồn cải cách tiền lương trong dự toán ngân sách nhà nước cấp tỉnh năm 2025 và hơn 1,1 tỷ đồng từ nguồn thu hoạt động sự nghiệp của đơn vị và nguồn thu hợp pháp khác.

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa (Ảnh: Quách Tuấn).

Trong dịp này, có 73 người được thực hiện chi trả chính sách, chế độ. Trong đó, khối Đảng - Đoàn thể 13 người, khối hành chính 32 người và khối sự nghiệp 28 người.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Tài chính, Sở Nội vụ chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, UBND tỉnh và các cơ quan liên quan về tính chính xác, tính pháp lý, trình tự, thủ tục, thẩm quyền đề nghị phê duyệt của nội dung tham mưu, thẩm định, số liệu báo cáo và việc đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn, định mức theo đúng quy định.

Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước khu vực XI có trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát và thực hiện các thủ tục nghiệp vụ cấp kinh phí cho các đơn vị đảm bảo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định.

Các đơn vị liên quan có trách nhiệm rà soát về đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn để thực hiện các trình tự, thủ tục thực hiện chính sách theo đúng quy định của pháp luật; quản lý kinh phí được giao và chi trả cho người thụ hưởng theo đúng chế độ, chính sách, điều kiện, tiêu chuẩn, định mức, mục tiêu, đối tượng, công khai, minh bạch và thanh quyết toán theo quy định hiện hành.

Thủ trưởng đơn vị thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn được giao và chịu trách nhiệm trước pháp luật, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về quyết định chi trả chế độ, chính sách do mình ban hành; tham mưu đề xuất, báo cáo nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc có vấn đề vượt thẩm quyền.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Kho bạc Nhà nước khu vực XI, Bảo hiểm xã hội tỉnh, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin và theo dõi, hướng dẫn, giải quyết các công việc liên quan đến việc tổ chức thực hiện của các đơn vị, đảm bảo theo đúng quy định; tham mưu đề xuất, báo cáo nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc nếu có nội dung chưa phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật.