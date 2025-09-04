Tài liệu được bảo vệ nghiêm trong sáp nhập tỉnh, xã, ai có quyền tiêu hủy?

Tài liệu lưu trữ được bảo quản nghiêm ngặt (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Trong tháng 3, Bộ Nội vụ đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc tăng cường quản lý công tác văn thư, lưu trữ trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy.

Bộ Nội vụ yêu cầu trước và trong khi sắp xếp tổ chức bộ máy, tài liệu và cơ sở dữ liệu phải được tiếp tục bảo quản tại kho lưu trữ của lưu trữ lịch sử cấp tỉnh và lưu trữ cơ quan (hoặc địa điểm đang bảo quản) của đơn vị hành chính trước khi sắp xếp.

Đặc biệt, Bộ Nội vụ nhấn mạnh nghiêm cấm việc chiếm giữ, chuyển giao, hủy trái phép tài liệu và cơ sở dữ liệu tài liệu; không được làm hỏng, thất lạc tài liệu và cơ sở dữ liệu tài liệu trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của ông Nguyễn Phương Bằng, đơn vị sự nghiệp (không thực hiện chức năng quản lý nhà nước) thuộc các Sở không thuộc trường hợp phải nộp tài liệu vào lưu trữ lịch sử của Nhà nước ở địa phương theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 Luật Lưu trữ năm 2024.

Tại Điểm b Khoản 3 Điều 16 Luật Lưu trữ năm 2024 còn quy định: “Người đứng đầu cơ quan, tổ chức không thuộc trường hợp nộp tài liệu vào lưu trữ lịch sử quyết định hủy tài liệu lưu trữ theo quy định”.

Tuy nhiên, ông Bằng thắc mắc: “Người đứng đầu cơ quan, tổ chức ở đây là giám đốc đơn vị sự nghiệp hay là giám đốc sở?”.

Ngoài ra ông Bằng cũng thắc mắc về thẩm quyền thẩm định đối với tài liệu. Ông Bằng hỏi: “Trong quy trình huỷ tài liệu hết hạn đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc các Sở có thực hiện thẩm định tài liệu hết thời hạn lưu trữ, trùng lặp không? Nếu phải thẩm định thì cơ quan nào có thẩm quyền thẩm định đối với tài liệu của đơn vị sự nghiệp không thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc các Sở?”.

Trả lời ông Bằng, Bộ Nội vụ cho biết người đứng đầu cơ quan, tổ chức không thuộc trường hợp nộp tài liệu vào lưu trữ lịch sử quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 16 Luật Lưu trữ năm 2024 là giám đốc đơn vị sự nghiệp.

Về thẩm quyền thẩm định đối với tài liệu, Bộ Nội vụ cho biết: “Luật Lưu trữ và các văn bản quy định chi tiết luật không quy định việc thẩm định tài liệu hết thời hạn lưu trữ của cơ quan, đơn vị không thuộc trường hợp nộp vào lưu trữ lịch sử”.

Theo Bộ Nội vụ, Khoản 4 Điều 15 Thông tư số 06/2025/TT-BNV của Bộ Nội vụ quy định chung về thành phần hồ sơ, không bắt buộc với tất cả các trường hợp.