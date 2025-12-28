Nhiều công chức ở các đơn vị cấp tỉnh được biệt phái về cấp xã làm việc (Ảnh minh họa: Tùng Nguyên).

Ông Đ.H.Trung là công chức Sở Xây dựng được biệt phái đến UBND xã từ ngày 1/10/2025. Xã mà ông Trung được biệt phái đến công tác không thuộc diện thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã từ ngày 1/7/2025.

Ông Trung hỏi: “Trường hợp tôi đi biệt phái tại UBND xã thì có được hưởng các chế độ, chính sách của xã như phụ cấp đặc biệt 50% tại Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BNV-BQP-BTC-UBDT và chế độ thu hút theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP không?”.

Trả lời ông Trung, Bộ Nội vụ cho biết: “Ngày 30/6/2025, Chính phủ ban hành Nghị định số 170/2025/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, trong đó tại Điều 27 đã quy định chế độ, chính sách đối với công chức điều động, biệt phái”.

Theo Khoản 3 Điều 27 Nghị định số 170/2025/NĐ-CP, công chức được biệt phái đến làm việc ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng các chế độ, chính sách ưu đãi theo quy định của pháp luật.

Theo Bộ Nội vụ, việc tổ chức thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức ở tỉnh thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh. Vì vậy, Bộ Nội vụ đề nghị ông Trung liên hệ với cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức tỉnh (Sở Nội vụ) để được giải đáp cụ thể.