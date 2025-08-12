Mức phụ cấp cao nhất hơn 6,2 triệu đồng với cán bộ không chuyên trách

Ngày 12/8, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng đã thông qua Nghị quyết về tổng số lượng và mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách tại xã, phường trên địa bàn thành phố.

Cơ quan dân cử của thành phố rộng lớn nhất cả nước thống nhất sẽ có 1.335 người hoạt động không chuyên trách tại các xã, phường mới.

Đà Nẵng có mức hỗ trợ cho người hoạt động không chuyên trách ở phường, xã (Ảnh: Hoài Sơn).

Tuy nhiên, trước khi hợp nhất cấp tỉnh, thành phố Đà Nẵng và Quảng Nam (cũ) đều có nghị quyết về phụ cấp hàng tháng cho người hoạt động không chuyên trách. Quy định của 2 nghị quyết này khác và chênh lệch nhau.

Ví dụ, người có trình độ đại học tại tỉnh Quảng Nam (cũ) được hưởng mức hỗ trợ 2,51 mức lương cơ sở (thực nhận 2,34 lần lương cơ sở), trong khi tại thành phố Đà Nẵng (cũ), mức hỗ trợ chỉ bằng 2,34 mức lương cơ sở (thực nhận 2,17 lần lương cơ sở).

Theo Nghị quyết mới được thông qua, người hoạt động không chuyên trách ở phường, xã được hưởng mức phụ cấp hằng tháng là 1,5 lần mức lương cơ sở (bao gồm mức đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế).

Ngoài mức trên, Đà Nẵng cũng hỗ trợ phụ cấp tăng thêm hằng tháng với cán bộ, mức hỗ trợ phân chia theo nghị quyết cũ của hai địa phương trước khi hợp nhất.

Cụ thể, cán bộ không chuyên trách xã, phường thuộc thành phố Đà Nẵng (cũ) được hỗ trợ 0,36 lần mức lương cơ sở đối với những người có trình độ trung cấp; 0,6 lần mức lương cơ sở đối với trình độ cao đẳng; 0,84 lần mức lương cơ sở đối với trình độ đại học và 1,17 lần mức lương cơ sở đối với trình độ thạc sĩ.

Cán bộ không chuyên trách ở phường, xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (cũ) trình độ đại học trở lên được hỗ trợ thêm 1,01 lần mức lương cơ sở. Người hoạt động không chuyên trách trình độ dưới đại học được hỗ trợ 0,87 lần mức lương cơ sở.

Như vậy, tính tổng, mức cao nhất mà thành phố Đà Nẵng hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách trình độ thạc sĩ là 2,67 lần (1,5 + 1,17) lương sơ sở, tương đương hơn 6,2 triệu triệu đồng (mức lương cơ sở hiện áp dụng là 2,34 triệu đồng/tháng).