Bộ trưởng Nội vụ được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Sáng 15/1, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long điều hành hội nghị (Ảnh: Tống Giáp).

Các đại biểu tại hội nghị cùng nghe phổ biến quy định liên quan đến tiêu chuẩn tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội quy định tại Điều 22 của Luật Tổ chức Quốc hội và những trường hợp không được ứng cử đại biểu Quốc hội quy định tại Điều 37 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Hội nghị đã thảo luận và thống nhất dự kiến giới thiệu ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng đánh giá, Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình được đào tạo bài bản qua quá trình công tác. Ông trưởng thành từ cơ sở và trên bất cứ cương vị nào, Bộ trưởng đều thể hiện khả năng vượt trội, đứng đầu những đơn vị, địa phương có nguồn lực kinh tế, đối ngoại, văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Tống Giáp).

Với những thành tựu đó, ông Đỗ Thanh Bình được Thủ tướng Chính phủ chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Nội vụ từ tháng 9/2025.

Từ thời điểm đó đến nay, theo Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng, Bộ trưởng bắt nhịp rất nhanh với các công tác của Bộ trên đà vận hành, thực hiện những nhiệm vụ căn cơ, cốt lõi về hệ thống quản trị, tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương và các vấn đề quản lý nhà nước khác.

Trong đời sống, Bộ trưởng là người sống hài hòa, thân tình, sâu nặng nghĩa tình với cán bộ, công chức.

Đối chiếu theo các tiêu chuẩn, Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình xứng đáng và được cử tri Bộ Nội vụ thống nhất cao giới thiệu là ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

100% đại biểu dự hội nghị đồng ý giới thiệu Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI (Ảnh: Tống Giáp).

Cử tri Bộ Nội vụ đã bày tỏ sự nhất trí rất cao đối với người được giới thiệu, tiểu sử cá nhân Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình và ý kiến phát biểu liên quan.

Qua kết quả kiểm phiếu, 100% đại biểu đồng ý giới thiệu ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.