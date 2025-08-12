Bộ trưởng Bộ Nội vụ hội đàm về hợp tác lao động với Bộ trưởng Hàn Quốc

Cuộc hội đàm của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà và Bộ trưởng Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc Kim Young Hoon diễn ra sáng 12/8 tại Seoul, Hàn Quốc là một hoạt động thuộc chương trình làm việc của Bộ Nội vụ, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà hội đàm với Bộ trưởng Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc Kim Young Hoon (Ảnh: Bộ Nội vụ).

Định hướng triển khai hiệu quả bản ghi nhớ

Tại buổi hội đàm, hai Bộ trưởng đánh giá cao kết quả đạt được qua việc ký Bản ghi nhớ về phái cử và tiếp nhận lao động sang làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm (EPS) cho giai đoạn tiếp theo.

Hai Bộ trưởng cam kết đề ra các giải pháp, định hướng tiếp tục triển khai hiệu quả và thực chất bản ghi nhớ này để góp phần thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam và Hàn Quốc, đồng thời, nhằm tăng cường hợp tác giao lưu văn hóa nhân dân hai nước, trong đó lĩnh vực lao động và việc làm góp phần đảm bảo kinh tế và an sinh xã hội.

Toàn cảnh buổi hội đàm (Ảnh: Bộ Nội vụ).

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đánh giá cao Chương trình EPS được triển khai từ năm 2004 (định kỳ ký hai năm một lần). Đến hiện nay, Việt Nam có khoảng 143.000 lượt lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình này và có 42.500 người đang làm việc tại Hàn Quốc, tập trung trong các ngành nghề sản xuất chế tạo, nông nghiệp, ngư nghiệp, xây dựng, đóng tàu, lâm nghiệp.

Qua đó, theo Bộ trưởng, kết quả trên cho thấy sự hợp tác thành công giữa hai bên khi số người lao động Việt Nam làm việc tại đây đứng thứ nhất trong tổng số 17 quốc gia có phái cử lao động sang Hàn Quốc, đồng thời tỷ lệ lao động bất hợp pháp giảm xuống 19% (đạt được hơn mục tiêu đề ra).

Bộ trưởng Bộ Nội vụ cũng thông tin về những thay đổi lớn trong bộ máy hành chính của Việt Nam kể từ ngày 1/3, khi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hợp nhất vào Bộ Nội vụ.

Các thành viên Đoàn công tác của Bộ Nội vụ và đại diện lãnh đạo các đơn vị, đại diện chương trình EPS của Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc (Ảnh: Bộ Nội vụ).

Hiện nay, Bộ Nội vụ là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước; chính quyền địa phương; cán bộ, công chức, viên chức và công vụ; lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội; việc làm; an toàn, vệ sinh lao động; hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện, tổ chức phi chính phủ; người có công; thanh niên; bình đẳng giới; văn thư, lưu trữ nhà nước; thi đua, khen thưởng. Bộ cũng thực hiện quản lý nhà nước đối với các dịch vụ công thuộc ngành, lĩnh vực quản lý của Bộ.

Bộ trưởng Kim Young Hoon chia sẻ và thống nhất các thông tin Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà trao đổi và nhất trí việc hai bên sẽ cùng hợp tác, tạo môi trường sống và làm việc an toàn lành mạnh, hiệu quả, tôn trọng giá trị người lao động; cùng hợp tác về vấn đề người lao động hồi hương, đảm bảo tham gia vào thị trường lao động tại Việt Nam.

Kế hoạch thực hiện hiệu quả bản ghi nhớ

Cũng tại buổi hội đàm này, hai bên đã trao đổi sâu về các kế hoạch cụ thể để thực hiện Bản ghi nhớ, tập trung vào giải quyết các vấn đề như: Xem xét tăng chỉ tiêu trúng tuyển trong các kỳ thi tiếng Hàn và tăng chỉ tiêu tiếp nhận lao động Việt Nam trong những năm tới, trên cơ sở tình hình thực tế kinh tế - xã hội của Hàn Quốc.

Đồng thời, hai bên cũng bàn thảo về việc tăng thêm số lượng phòng thi tiếng Hàn trên máy tính hoặc triển khai đồng thời hình thức thi trên máy tính bảng (UBT) và thi trên máy tính (CBT).

Hai Bộ trưởng đã trao đổi về các kế hoạch cụ thể để thực hiện Bản ghi nhớ (Ảnh: Bộ Nội vụ).

Bên cạnh đó, nội dung mở rộng các nghề trong ngành công nghiệp gốc như đúc, ép nhựa, lắp ráp máy móc, sơn công nghiệp để gia tăng tiếp nhận lao động đã qua đào tạo nghề; tăng cường phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan chức năng hai nước để nâng cao hiệu quả quản lý, hỗ trợ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của lao động Việt Nam; tăng cường kiểm tra an toàn lao động tại các doanh nghiệp Hàn Quốc và có chính sách tư vấn, hỗ trợ bằng tiếng Việt cho người lao động cũng là nội dung được hai Bộ trưởng thảo luận.

Kết thúc buổi làm việc, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà có lời mời Bộ trưởng Kim Young Hoon và các lãnh đạo, đồng nghiệp Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc sang thăm và làm việc tại Việt Nam vào thời gian phù hợp.

Hai Bộ trưởng nhất trí giao Vụ Hợp tác quốc tế của hai Bộ sẽ là đầu mối triển khai thực hiện các hợp tác trong thời gian tới.