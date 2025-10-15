Chính phủ thống nhất số lượng cấp phó Hội đồng nhân dân tỉnh, xã mới

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết thống nhất thông qua dự thảo Tờ trình của Chính phủ gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành Nghị quyết quy định số lượng phó chủ tịch HĐND, phó trưởng Ban của HĐND cấp tỉnh, cấp xã và việc bố trí đại biểu hoạt động chuyên trách.

Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm về việc tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ; thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình của Chính phủ gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Đồng thời, Bộ trưởng được giao phối hợp chặt chẽ, chủ động báo cáo, giải trình trong quá trình thẩm tra, tiếp thu ý kiến từ các cơ quan của Quốc hội về dự thảo Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo.

Theo dự thảo Nghị quyết, cơ quan có thẩm quyền đề xuất số lượng phó chủ tịch HĐND, phó trưởng ban của HĐND cấp tỉnh, cấp xã và Ủy viên hoạt động chuyên trách của ban của HĐND cấp tỉnh như sau: