"Cầm tay chỉ việc" để thúc đẩy dịch vụ công trực tuyến ở TPHCM

Đề xuất trên được ông Đặng Tùng Anh, Phó giám đốc Trung tâm Công nghệ - Chính phủ số, Cục chuyển đổi số Quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ), nêu ra tại phiên giải trình của Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TPHCM, ngày 19/9.

Đây là phiên giải trình việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM; giải ngân vốn đầu tư công; chuyển đổi số và xây dựng chính quyền số.

Ông Đặng Tùng Anh, Phó giám đốc Trung tâm Công nghệ - Chính phủ số, Cục chuyển đổi số Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ (Ảnh: Xuân Đoàn).

Phát biểu tại phiên giải trình, ông Đặng Tùng Anh cho biết, Bộ Khoa học và Công nghệ đã kiểm tra thực tiễn tại 34 tỉnh, thành và nhận thấy có 28 nhóm vấn đề gây khó cho việc triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Trong đó, 2 điểm nghẽn rất lớn là tình trạng quá tải hệ thống và một số lĩnh vực chưa liên thông với nhau.

“Hai điểm nghẽn này gây khó trong việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến của các bộ, ngành, đặc biệt là chính quyền cấp xã. Trong đó, một số hệ thống thuộc lĩnh vực tư pháp, quản lý vận tải đường bộ, cổng thông tin một cửa điện tử quốc gia liên tục bị quá tải”, ông Đặng Tùng Anh cho biết.

Ngoài ra, Phó giám đốc Trung tâm Công nghệ - Chính phủ số còn cho biết, hệ thống thông tin về lĩnh vực thuế hiện chưa liên thông với hệ thống thủ tục hành chính của các tỉnh, thành, gây khó khăn cho dịch vụ công toàn trình.

“Dịch vụ công toàn trình là người dân chỉ cần đến một nơi để nộp hồ sơ rồi về chờ ngày nhận kết quả. Tuy nhiên, khi người dân đi làm thủ tục đất đai, nộp hồ sơ tại Sở Nông nghiệp và Môi trường, rồi lại phải tự đi nộp thuế và mang biên lai về lại Sở Nông nghiệp và Môi trường”, ông Đặng Tùng Anh nêu ví dụ.

Ông Đặng Tùng Anh thông tin, Bộ Khoa học và Công nghệ đang làm báo cáo gửi Thủ tướng, sẽ chỉ rõ hệ thống gì, của bộ nào, ngành nào đang chưa thông, để xin ý kiến chỉ đạo, giải quyết.

Theo ông Đặng Tùng Anh, Sở Nội vụ và Sở Khoa học Công nghệ TPHCM cần xem xét, phối hợp với nhau để đào tạo cán bộ sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Đồng thời, 2 sở này cần đưa các cán bộ sở, ngành về phường, xã, để "cầm tay chỉ việc" cán bộ cấp cơ sở hiểu, biết và thực hiện.

“Các sở, ngành nên làm một trang cẩm nang hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Cán bộ nào chưa biết thì vào cẩm nang xem các video hướng dẫn. Kinh nghiệm này được triển khai tại Gia Lai hoặc một số tỉnh khác và kết quả rất tốt”, ông Đặng Tùng Anh chia sẻ.

Theo Phó giám đốc Trung tâm Công nghệ - Chính phủ số, TPHCM đang có các tổ địa bàn để hỗ trợ các Trung tâm Phục vụ hành chính công. Tuy nhiên, TPHCM có diện tích rộng, dân số đông, ông Đặng Tùng Anh kiến nghị thành phố cần phát huy vai trò của tổ công nghệ số cộng đồng và có cơ chế hỗ trợ.

"Đây là tổ hỗ trợ chính quyền đi từng nhà, từng ngõ, tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng công nghệ số. Trước đây có Bình Dương, Hà Tĩnh, Yên Bái, Lạng Sơn đã có cơ chế hỗ trợ 500.000 đồng/tháng cho thành viên tổ công nghệ số cộng đồng. TPHCM cũng nên có cơ chế hỗ trợ để khích lệ các thành viên trong tổ này", ông Đặng Tùng Anh kiến nghị.