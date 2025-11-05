Vĩnh Long: Phong trào thi đua trở thành động lực xây dựng nông thôn mới bền vững

Tạo sức bật từ phong trào thi đua yêu nước

Với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, thời gian qua, màu áo xanh tình nguyện đã hiện diện khắp các vùng quê Vĩnh Long, góp phần làm đổi thay diện mạo nông thôn, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Tuổi trẻ Vĩnh Long tham gia phong trào Ngày Chủ nhật xanh (Ảnh: Cổng thông tin Tỉnh đoàn Vĩnh Long).

Theo Tỉnh Đoàn Vĩnh Long, phong trào thanh niên tình nguyện được triển khai sâu rộng, mang lại hiệu quả thiết thực. Các cấp bộ đoàn đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền, huy động nguồn lực xã hội để tổ chức nhiều đội hình thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh, cải thiện đời sống người dân.

Anh Trần Trí Cường - Bí thư Tỉnh Đoàn cho biết, giai đoạn 2022-2025, toàn tỉnh đã thực hiện hơn 15.700 công trình, phần việc thanh niên với tổng giá trị hơn 98 tỷ đồng; hỗ trợ triển khai 1.430 ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên, thanh niên. Những hoạt động này đã góp phần khẳng định vai trò tiên phong, sáng tạo của tuổi trẻ trong phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng NTM kiểu mẫu.

Cùng với lực lượng thanh niên, các hợp tác xã (HTX) trên địa bàn tỉnh đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy nông nghiệp phát triển bền vững. Toàn tỉnh hiện có 631 HTX, chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Nhiều đơn vị đã mạnh dạn chuyển đổi mô hình hoạt động, gắn sản xuất với chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao, nâng cao chất lượng và giá trị nông sản.

Tiêu biểu là HTX Dịch vụ nông nghiệp Công Bằng Hưng Lễ (xã Hưng Nhượng) với 529 thành viên, chuyên phát triển chuỗi giá trị cây dừa - sản phẩm thế mạnh của địa phương. Vườn dừa của HTX được chứng nhận sản xuất hữu cơ theo tiêu chuẩn Fairtrade, mở ra cơ hội đưa sản phẩm dừa Vĩnh Long ra thị trường quốc tế. Trong 6 tháng đầu năm 2025, HTX đạt doanh thu 18 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 550 triệu đồng - trở thành mô hình HTX kiểu mới hoạt động hiệu quả.

Tuổi trẻ Vĩnh Long tham gia hoạt động cải tạo cảnh quan và xây dựng không gian sống xanh, sạch, đẹp tại cộng đồng (Ảnh: Cổng thông tin Tỉnh đoàn Vĩnh Long).

Một điển hình khác là HTX Sản xuất và Dịch vụ nông nghiệp Tấn Đạt (xã Trung Ngãi) với 85 thành viên, hơn 100 ha sản xuất lúa hữu cơ đạt chứng nhận quốc tế (USDA, EU, JAS). HTX đã ký hợp đồng bao tiêu 2.000ha lúa an toàn, giúp nông dân có thu nhập cao hơn từ 1,5-2 lần so với sản xuất bên ngoài.

Không chỉ với cây lúa và cây dừa, ngành thủy sản của tỉnh cũng ghi dấu ấn qua HTX Liên kết chuỗi thủy sản an toàn Vĩnh Long (xã An Bình). Mô hình nuôi cá chép, cá điêu hồng theo tiêu chuẩn VietGAP trên diện tích hơn 4.000m² đã tận dụng tốt nguồn nước tự nhiên, cho ra sản phẩm đạt chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu thị trường.

Những cách làm sáng tạo này đã giúp nông dân Vĩnh Long từng bước giải bài toán “được mùa mất giá”, hình thành mối liên kết chặt chẽ giữa sản xuất và tiêu thụ, tạo nền tảng vững chắc cho chương trình xây dựng NTM bền vững.

Thi đua lan tỏa hướng tới mục tiêu 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới

Các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục trở thành động lực mạnh mẽ thúc đẩy sự phát triển toàn diện của tỉnh. Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” hay “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025” đều được triển khai sâu rộng và mang lại kết quả cụ thể.

Chỉ tính riêng phong trào xóa nhà tạm, toàn tỉnh đã hoàn thành 9.590 căn nhà, trong đó hơn 1.000 căn do lực lượng đoàn viên, thanh niên hỗ trợ, với tổng giá trị 50 tỷ đồng và hơn 3.500 ngày công lao động.

Đến nay, Vĩnh Long có 95/105 xã đạt chuẩn 19/19 tiêu chí NTM, 17 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (xã Long Vĩnh); còn lại 10 xã chưa đạt chuẩn, chiếm 9,5%. Toàn tỉnh có 1.083 sản phẩm OCOP, trong đó 13 sản phẩm đạt 5 sao, 184 sản phẩm 4 sao và 881 sản phẩm 3 sao.

Ông Lữ Quang Ngời - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long khẳng định, các phong trào thi đua yêu nước đã trở thành hành động cách mạng sâu rộng, khơi dậy tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong nhân dân. Hàng nghìn tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được tôn vinh, tạo khí thế mới trong lao động, sản xuất và xây dựng quê hương.

Theo ông Châu Văn Hòa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, để đạt mục tiêu 100% xã đạt chuẩn NTM vào năm 2025, các ngành, địa phương cần tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, hỗ trợ cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng NTM; đặc biệt là hoàn thành hồ sơ tự đánh giá của 5 xã đăng ký đạt chuẩn và nâng cao trong năm 2025. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ công nhận sản phẩm OCOP, thúc đẩy chuyển đổi số và mở rộng xuất khẩu sản phẩm đặc trưng của tỉnh.

Từ phong trào thi đua yêu nước đến những mô hình HTX năng động, tất cả đã góp phần tạo nên diện mạo mới cho vùng quê Vĩnh Long: những con đường bê tông thẳng tắp, những cánh đồng hữu cơ xanh mướt, những ngôi nhà mới khang trang, tràn đầy sức sống.

Với nền tảng vững chắc ấy, Vĩnh Long đang khẳng định vị thế là điểm sáng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long trong xây dựng nông thôn mới bền vững - nơi người dân, thanh niên, phụ nữ và cả hệ thống chính trị cùng chung tay kiến tạo tương lai xanh, sạch, văn minh và giàu đẹp cho quê hương.

Kim Anh