Quảng Ninh: Toàn tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, hướng tới mô hình kiểu mẫu toàn diện

Đến tháng 6, Quảng Ninh trở thành địa phương đầu tiên trong cả nước có 100% số xã (91/91) đạt chuẩn nông thôn mới (NTM); trong đó, 54 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (chiếm 59,3%) và 25 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Trước thời điểm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tất cả các đơn vị hành chính cấp huyện của Quảng Ninh đều đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Đầm Hà và Tiên Yên là hai địa phương đầu tiên của cả nước được Thủ tướng công nhận đạt chuẩn huyện NTM nâng cao.

Đầm Hà nổi bật với hạ tầng đồng bộ, môi trường trong sạch và an ninh trật tự được giữ vững; Tiên Yên ghi dấu bằng cách làm sáng tạo trong phát triển du lịch sinh thái, gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Chương trình xây dựng NTM đã mang lại thay đổi toàn diện cho khu vực nông thôn Quảng Ninh. Thu nhập bình quân đạt 84,14 triệu đồng/người/năm; 100% hộ dân có nước hợp vệ sinh; tỷ lệ lao động nông thôn qua đào tạo nghề đạt 87%. Đến cuối năm 2023, tỉnh không còn hộ nghèo, hoàn thành sớm mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Người dân xã Ba Chẽ, Quảng Ninh chăm sóc cây quế (Ảnh: UBND xã Ba Chẽ).

Xác định hạ tầng là “mạch máu” phát triển, giai đoạn 2021-2025, tỉnh hỗ trợ 785 công trình trọng điểm về giao thông, thủy lợi, nước sạch, giáo dục, y tế, văn hóa, điện lưới, chỉnh trang dân cư. Đặc biệt, toàn bộ 15 dự án giao thông động lực kết nối vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo đã hoàn thành đúng tiến độ theo Nghị quyết 06-NQ/TU.

Năm 2024, Quảng Ninh tiếp tục triển khai Đề án cải tạo, nâng cấp giao thông nông thôn giai đoạn 2024-2025, ưu tiên 73 công trình ở vùng khó khăn, giúp người dân thuận lợi tiếp cận trung tâm dịch vụ, y tế, giáo dục và phát triển sản xuất.

Song song với đầu tư hạ tầng, tỉnh huy động hiệu quả các nguồn lực tài chính, trong đó tổng vốn bố trí cho Chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025 đạt hơn 2.240 tỷ đồng. Riêng vốn ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội đạt gần 496 tỷ đồng, giúp hơn 5.400 hộ dân vay vốn phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Hướng tới giai đoạn 2026-2030, Quảng Ninh đặt mục tiêu trở thành tỉnh kiểu mẫu trong xây dựng NTM toàn diện, bền vững; phấn đấu 50% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao triển khai mô hình NTM thông minh, 100% xã ứng dụng nền tảng số trong quản lý, điều hành. Thu nhập bình quân khu vực nông thôn dự kiến đạt trên 5.000 USD/người/năm vào 2025 và từ 8.000-10.000 USD vào năm 2030.

Hà Anh