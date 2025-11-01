Nghệ An đề xuất phương án sắp xếp 457 trạm y tế

Sở Y tế Nghệ An vừa có báo cáo gửi Sở Nội vụ và UBND tỉnh Nghệ An đề xuất phương án sắp xếp, kiện toàn hệ thống y tế trên địa bàn tỉnh.

Sở Y tế Nghệ An đề xuất kết thúc hoạt động của Bệnh viện Da liễu Nghệ An. Theo đó, nhiệm vụ phòng, chống bệnh phong sẽ được chuyển giao cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An; nhiệm vụ khám, chữa bệnh da liễu sẽ do Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đảm nhận.

Sở Y tế Nghệ An (Ảnh: Quang Dũng).

Các đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh khác vẫn giữ nguyên mô hình hiện nay.

Sở Y tế đề xuất giữ nguyên 7 bệnh viện đa khoa gồm các bệnh viện đa khoa: Vinh, Nghi Lộc, Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Yên Thành, Thanh Chương và Đô Lương.

Với 20 trung tâm y tế tuyến huyện hiện có, Sở Y tế Nghệ An đề xuất tách lĩnh vực khám chữa bệnh của 11 trung tâm có giường bệnh để thành lập 11 bệnh viện đa khoa độc lập.

Phần còn lại, lĩnh vực dự phòng và dân số sẽ được sắp xếp lại thành 10 Trung tâm Y tế khu vực, phụ trách công tác y tế dự phòng, dân số và cung ứng dịch vụ y tế cho các xã, phường trong khu vực liên xã.

Sở Y tế Nghệ An đề xuất sắp xếp lại 457 trạm y tế cấp xã hiện nay, hình thành 130 trạm y tế trực thuộc UBND cấp xã, phường mới.

Các trạm y tế cũ sẽ được bố trí làm điểm y tế vệ tinh để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cơ bản, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân.

Trong quá trình lấy ý kiến các sở, ngành và địa phương, chỉ có 53/161 cơ quan, đơn vị đồng thuận với phương án đưa trạm y tế về trực thuộc UBND cấp xã.

Sở Y tế cho rằng, việc chuyển giao này sẽ gặp nhiều khó khăn, nhất là trong các lĩnh vực: Ký kết và duy trì hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; bảo đảm thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế khi UBND xã chưa có kinh nghiệm tổ chức đấu thầu y tế.

Bên cạnh đó công tác tuyển dụng, điều chuyển, luân chuyển cán bộ y tế giữa các trạm và trung tâm khu vực cũng sẽ gặp khó khăn, ảnh hưởng đến khả năng triển khai các nhiệm vụ y tế dự phòng, phòng chống dịch và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Trên cơ sở này, Sở Y tế đã gửi báo cáo tổng hợp tới Sở Nội vụ, trình UBND tỉnh Nghệ An xem xét, quyết định phương án sắp xếp phù hợp trong thời gian tới.