Lãnh đạo xã gần 200.000 dân kể chuyện bữa trưa "tay làm hàm nhai" ở công sở

Trong cái khó, ló cái… hay

Gần 1 năm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, ông Nguyễn Lê Trọng Tâm, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Thạnh (TPHCM), chia sẻ thời gian qua, lãnh đạo và đội ngũ cán bộ tại địa phương đã nỗ lực rất nhiều để tìm cách thích nghi với nhiệm vụ mới, áp lực cao hơn trước.

Điểm thuận lợi là trên cơ sở các văn bản quy định, hướng dẫn của Trung ương và UBND TPHCM, địa phương đã kịp thời ban hành nhiều văn bản cụ thể, đề ra các giải pháp giúp việc vận hành mô hình mới trơn tru hơn.

Nhờ vậy, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, bộ máy mới của phường nhanh chóng đi vào hoạt động ổn định, bảo đảm tính liên tục trong công tác quản lý Nhà nước ở địa phương.

Báo cáo mới nhất, trong 54 xã ở TPHCM sau hợp nhất, Đông Thạnh là một trong 3 xã đông dân nhất. Đứng đầu danh sách là Bà Điểm với 192.230 người, thứ hai là Đông Thạnh (187.758 người), thứ ba là Bình Hưng (183.535 người). Kết quả tự rà soát của 3 xã về các tiêu chí theo quy định đạt điều kiện để lên phường.

Việc sắp xếp, tổ chức lại bộ máy và đơn vị hành chính giúp tinh gọn đầu mối, giảm chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ. Theo Phó Chủ tịch UBND xã Đông Thạnh, mô hình mới cũng tạo điều kiện để phường phát huy tính chủ động, sáng tạo trong quản lý, phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và doanh nghiệp, góp phần xây dựng chính quyền gần dân, sát dân; tạo hiệu lực, hiệu quả cho việc quản lý Nhà nước được nâng cao…

Ông Tâm cho biết sau khi sáp nhập, xã Đông Thạnh được hình thành trên cơ sở sáp nhập 3 xã Đông Thạnh, Thới Tam Thôn và Nhị Bình của huyện Hóc Môn cũ, với dân số 214.785 người.

Bên cạnh những thuận lợi, lãnh đạo xã cho hay, áp lực đối với đội ngũ cán bộ cơ sở là điều không tránh khỏi. Trong khi số lượng biên chế sau sắp xếp giảm so với trước, quy mô dân số tăng, cấp xã tiếp nhận hàng trăm thủ tục hành chính từ cấp huyện cũ, khiến nhu cầu phục vụ của người dân và cường độ làm việc của cán bộ tăng theo.

Tại đơn vị, có cán bộ vừa phải phụ trách lĩnh vực chuyên môn, vừa phải đảm nhiệm thêm nhiệm vụ cấp ủy chi bộ, cấp ủy Đảng bộ UBND xã.

Từ khi vận hành chính quyền 2 cấp, mỗi ngày cán bộ ở Trung tâm phải đến trụ sở sớm hơn thường lệ, ăn trưa vội vàng và chỉ ra về khi hết việc. Thậm chí, các ngày thứ bảy, chủ nhật, công sở vẫn đủ các bộ phận tranh thủ lên văn phòng xử lý nốt việc còn dang dở.

Thời gian đầu, kể cả cấp lãnh đạo như ông Tâm cũng phải đối mặt với tình trạng quá tải. Có thời điểm, trung bình mỗi ngày ông phải ký hàng trăm bộ hồ sơ. Kể cả khi đang họp, xử lý vấn đề phát sinh trên địa bàn hay thậm chí là ngồi tại bàn ăn, ông cũng phải "tay năm tay mười" làm mới chu toàn công việc.

Mặc dù phải đối diện với không ít thách thức, khó khăn, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Thạnh cho biết đội ngũ vẫn nỗ lực tìm ra các giải pháp để thích nghi.

Thời gian qua, xã Đông Thạnh đã triển khai một số mô hình, giải pháp ứng dụng công nghệ mới trong công tác cải cách hành chính, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Nổi bật là việc tổ chức tập huấn, chuyển giao các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) như MISA OneAI và robot tự động hóa quy trình (RPA) cho 102 cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách và người lao động tại xã.

“Trong đó, việc ứng dụng các công cụ AI bước đầu hỗ trợ hiệu quả trong soạn thảo văn bản, tổng hợp báo cáo, quản lý và tra cứu hồ sơ, qua đó giảm thời gian xử lý công việc, nâng cao độ chính xác và năng suất lao động”, ông Tâm nói.

Đơn vị cũng ứng dụng robot hướng dẫn tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đông Thạnh nhằm hỗ trợ người dân tra cứu thông tin và thực hiện các thủ tục dịch vụ công trực tuyến.

Đơn vị ứng dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo phục vụ công việc hành chính và robot lễ tân tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã (Ảnh: Fanpage Trung tâm cung ứng dịch vụ công xã Đông Thạnh).

Đến nay, robot đã hỗ trợ hướng dẫn hơn 1.000 hồ sơ, góp phần giảm tải áp lực cho cán bộ, công chức và Tổ hỗ trợ tại Trung tâm.

“Mặc dù số lượng hồ sơ chưa lớn, song mô hình đã bước đầu tạo sự thích nghi cho người dân với phương thức phục vụ hiện đại, qua đó từng bước nâng cao khả năng tự thực hiện dịch vụ công trực tuyến và góp phần thúc đẩy xây dựng nền hành chính số tại địa phương”, lãnh đạo địa phương nói.

Thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, xác định tầm nhìn đến năm 2045, UBND xã cũng đã xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chỉ đạo, điều hành, nhằm đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, điều hành, triển khai và đưa vào hoạt động 13 điểm cầu họp trực tuyến tại Ban nhân dân các ấp.

Việc triển khai hệ thống họp trực tuyến đã mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác quản lý, điều hành, đảm bảo thông tin chỉ đạo, điều hành được truyền đạt nhanh chóng, kịp thời từ xã đến các ấp, giảm thời gian di chuyển, tiết kiệm chi phí tổ chức các cuộc họp.

Thích ứng mô hình quản lý hiện đại

Theo ông Trần Quốc Toản, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội UBND phường Vũng Tàu (TPHCM), việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7/2025 đã tạo chuyển biến tích cực trong công tác quản lý của phường Vũng Tàu.

Song song với thuận lợi, việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp cũng đặt ra một số khó khăn, thách thức mới cho địa phương.

Khó khăn lớn nhất là địa bàn quản lý rộng, lượng khách lớn, khối lượng hồ sơ, đơn thư và nhiệm vụ kiểm tra thực địa tăng nhanh ở các lĩnh vực xây dựng, trật tự đô thị, đất đai, phòng cháy chữa cháy, du lịch, đặc biệt là tiếng ồn trong kinh doanh, khu dân cư… Trong khi đó, nhân sự chuyên môn còn mỏng, nhất là lực lượng thực địa.

Bên cạnh đó, hạ tầng phục vụ du lịch, bãi đỗ xe, cứu hộ, vệ sinh môi trường và công cụ hỗ trợ quản lý chưa theo kịp tốc độ tăng khách; phần mềm một cửa có thời điểm chưa ổn định, việc tổng hợp dữ liệu còn phân tán; cơ chế, kinh phí cho kiểm tra chuyên ngành, nhất là ban đêm, cuối tuần và mùa cao điểm, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu thực tế.

Đặc biệt, cơ chế đặc thù cho địa bàn trọng điểm du lịch vẫn chưa có, địa phương vẫn đang được áp dụng như một trong 168 phường, xã của thành phố, nên chưa thật sự tương xứng với vai trò là trung tâm du lịch biển, dịch vụ và sự kiện lớn.

Để tháo gỡ khó khăn, phường đã chủ động kiện toàn đầu mối quản lý, điều chỉnh phân công cán bộ gắn với từng khu vực, tuyến đường, hoàn thiện tổ chức bộ máy, đẩy mạnh chuyển đổi số, triển khai sử dụng trợ lý ảo AI, chữ ký số cá nhân, tiếp nhận phản ánh qua đường dây nóng, mã QR, nền tảng số và Cổng 1022; đồng thời duy trì các mô hình phục vụ nhân dân theo hướng gần dân, sát dân, hỗ trợ tại cơ sở thông qua 42 Tổ công nghệ số cộng đồng…

Không gián đoạn việc phục vụ người dân

Ông Trần Quốc Toản cho biết, thực tế cho thấy các giải pháp trên đã mang lại kết quả tích cực.

Đơn cử, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt 95,2%, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình đạt 92,7%. Qua đó, bộ máy chính quyền từng bước thích ứng với mô hình mới, giữ ổn định công tác quản lý nhà nước, đặc biệt không để gián đoạn phục vụ người dân và du khách.

Sau sáp nhập, phường Vũng Tàu có diện tích tự nhiên 16,86km2, quy mô dân số gần 118.000 người nhưng là địa phương có lượng khách du lịch cực lớn nên hoạt động quản lý phức tạp.

Chỉ tính riêng quý I năm nay, tổng lượng khách đến địa phương tham quan, nghỉ dưỡng, tắm biển ước khoảng 1,5 triệu lượt, tăng 25% so cùng kỳ năm 2025. Doanh thu lĩnh vực lưu trú, ăn uống lũy kế quý I năm nay đạt khoảng 1.970 tỷ đồng, bằng 26,72% kế hoạch năm.

Để đạt được kết quả này, bộ máy chính quyền phường Vũng Tàu đã chủ động tổ chức rất nhiều hoạt động văn hóa, lễ hội, sự kiện nhằm thu hút khách du lịch; đồng thời, bộ máy phải duy trì tốt công tác quản lý bãi biển, cứu hộ, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự và dịch vụ công ích tại 11 đơn vị bãi tắm...

Bên cạnh đó, phường Vũng Tàu đầu tư rất nhiều dự án hạ tầng, chỉnh trang đô thị và du lịch nhằm tạo nền tảng phát triển lâu dài cho địa phương.

Bộ phận hướng dẫn tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hiệp Bình (Ảnh: Tùng Nguyên).

Trong giai đoạn 2026-2030, phường đã phê duyệt chủ trương đầu tư 15 dự án với tổng mức đầu tư khoảng 500 tỷ đồng; riêng năm 2026 dự kiến triển khai 3 dự án trọng điểm với tổng vốn trên 100 tỷ đồng, góp phần nâng cao chất lượng hạ tầng phục vụ người dân và du khách.

Trong thời gian tới, để phát huy tốt hơn tiềm năng của địa bàn trọng điểm du lịch, địa phương kỳ vọng có thể nhận được sự quan tâm mạnh hơn từ cấp thành phố về cơ chế, nguồn lực, danh mục đầu tư và chính sách phát triển phù hợp với tính chất đặc thù của địa phương.