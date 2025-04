Bình Định giảm 97 xã, giữ phường trung tâm thành phố, giữ tên Quy Nhơn

Ngày 18/4, Sở Nội vụ tỉnh Bình Định đã thông tin kết quả sau sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, sau khi sắp xếp tỉnh Bình Định còn 58 đơn vị hành chính, gồm 41 xã, 17 phường; giảm 97 đơn vị hành chính cấp xã.

Một góc thành phố biển Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (Ảnh: Doãn Công).

Đặc biệt, theo phương án sắp xếp thành phố Quy Nhơn sẽ còn 1 phường lấy tên gọi Quy Nhơn và thị xã An Nhơn sẽ có phường Bình Định.

Cụ thể, sau sắp xếp thành phố Quy Nhơn còn 5 phường, 1 xã, gồm: Quy Nhơn, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Đông và xã đảo Nhơn Châu giữ nguyên.

Thị xã An Nhơn sắp xếp còn 5 phường, 1 xã, gồm: Bình Định, An Nhơn, An Nhơn Đông, An Nhơn Bắc, An Nhơn Nam và xã An Nhơn Tây.

Thị xã Hoài Nhơn sắp xếp thành 7 phường, gồm: Hoài Nhơn 1, Hoài Nhơn 2, Hoài Nhơn 3, Hoài Nhơn 4, Hoài Nhơn 5, Hoài Nhơn 6, Hoài Nhơn 7.

Huyện Phù Cát sắp xếp thành 7 xã, gồm: Phù Cát 1, Phù Cát 2, Phù Cát 3, Phù Cát 4, Phù Cát 5, Phù Cát 6, Phù Cát 7.

Huyện Phù Mỹ sắp xếp thành 7 xã, gồm: Phù Mỹ 1, Phù Mỹ 2, Phù Mỹ 3, Phù Mỹ 4, Phù Mỹ 5, Phù Mỹ 6, Phù Mỹ 7.

Huyện Tuy Phước sắp xếp thành 4 xã, gồm: Tuy Phước 1, Tuy Phước 2, Tuy Phước 3, Tuy Phước 4.

Huyện Tây Sơn sắp xếp thành 5 xã, gồm: Tây Sơn, Tây Sơn 1, Tây Sơn 2, Tây Sơn 3, Tây Sơn 4.

Huyện Hoài Ân sắp xếp thành 5 xã, gồm: Hoài Ân 1, Hoài Ân 2, Hoài Ân 3, Hoài Ân 4, Hoài Ân 5.

Huyện Vân Canh sắp xếp thành 3 xã, gồm: Vân Canh 1, Vân Canh 2, xã Canh Liên.

Huyện Vĩnh Thạnh sắp xếp thành 4 xã, gồm: Vĩnh Thạnh 1, Vĩnh Thạnh 2, Vĩnh Thạnh 3, Vĩnh Thạnh 4, xã An Hòa.

Huyện An Lão sắp xếp thành 3 xã, gồm: An Lão, An Vinh và An Toàn.