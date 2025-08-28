Bí thư Nghệ An: Ngành Nội vụ cần quan tâm đặc biệt đến người có công

Chiều 28/8, Sở Nội vụ Nghệ An đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức nhà nước (28/8/1945-28/8/2025). Sự kiện có sự tham dự của ông Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và nguyên lãnh đạo ngành Nội vụ qua các thời kỳ.

Ngày 28/8/1945, bản Tuyên cáo thành lập Chính phủ lâm thời ra đời, đánh dấu sự ra đời của Bộ Nội vụ, cơ quan đầu tiên quản lý nhà nước về tổ chức bộ máy hành chính. Đại tướng Võ Nguyên Giáp, với vai trò Bộ trưởng Nội vụ đầu tiên, đã đặt nền móng vững chắc cho sự hình thành và phát triển của ngành Tổ chức nhà nước.

Ông Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, phát biểu tại lễ kỷ niệm (Ảnh: Quang Dũng).

Trải qua 80 năm hình thành và phát triển, ngành Tổ chức nhà nước không ngừng trưởng thành, khẳng định vai trò then chốt trong hệ thống chính trị.

Tại Nghệ An, qua nhiều giai đoạn chia tách, sáp nhập với Hà Tĩnh, ngành Nội vụ đã tích cực tham mưu và triển khai hiệu quả công tác quản lý trên nhiều lĩnh vực trọng yếu như tổ chức bộ máy, biên chế, cải cách hành chính, cán bộ công chức, địa giới hành chính, hội - quỹ xã hội, việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội.

Những đóng góp này đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng nền hành chính tỉnh Nghệ An hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Ông Nguyễn Viết Hưng, Giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An, phát biểu tại lễ kỷ niệm (Ảnh: Quang Dũng).

Ông Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đổi mới tư duy quản lý, hoàn thiện thể chế, tăng cường ứng dụng công nghệ và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong bối cảnh cả nước đang đẩy mạnh cải cách hành chính.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cũng đề nghị ngành Nội vụ cần quan tâm đặc biệt đến chính sách đối với người có công, đối tượng yếu thế, đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” và xây dựng nền hành chính số phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Nhân dịp này, Sở Nội vụ Nghệ An đã ra mắt cuốn sách “Ngành Nội vụ Nghệ An: 80 năm xây dựng và phát triển” dày 320 trang, ghi lại chặng đường lịch sử vẻ vang và những đóng góp to lớn của ngành.

Ông Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, thừa ủy quyền Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Sở Nội vụ (Ảnh: Quang Dũng).

Tại buổi lễ, Sở Nội vụ Nghệ An vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng.

Ông Nguyễn Viết Hưng, Giám đốc Sở, cũng được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì. Ngoài ra, 9 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 2 tập thể và 6 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An khen thưởng; nhiều tập thể, cá nhân khác cũng nhận Giấy khen từ Giám đốc Sở vì những thành tích xuất sắc.

Buổi lễ không chỉ là dịp để ôn lại truyền thống vẻ vang của tỉnh nhà, mà còn là lời khẳng định quyết tâm, khát vọng đổi mới của ngành Nội vụ Nghệ An trong hành trình xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, góp phần vào sự phát triển bền vững của tỉnh Nghệ An.