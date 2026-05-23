Bí thư, Chủ tịch tỉnh lập nhóm ghi nhận vướng mắc cơ sở, cán bộ lại… ngại

Vấn đề này được ông Trần Phong, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, nêu tại hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Thường trực Tỉnh ủy với cán bộ, công chức, viên chức cấp xã năm 2026 do Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức ngày 22/5.

Tại hội nghị, nhiều xã, phường phản ánh những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác bố trí biên chế, tình trạng thiếu cán bộ chuyên môn sâu, cũng như cơ chế hỗ trợ phụ cấp, hỗ trợ cán bộ công tác xa nhà. Tuy nhiên, một số kiến nghị vẫn chưa được các sở, ngành giải đáp dứt điểm.

Ông Trần Phong, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, phát biểu tại hội nghị tiếp xúc, đối thoại với cán bộ xã, phường (Ảnh: Trung Thi).

Kết luận hội nghị, ông Trần Phong nhấn mạnh, nhiều vướng mắc của địa phương liên quan đến biên chế, ngân sách hay công việc chuyên môn đáng lẽ có thể được tháo gỡ sớm nếu các xã, phường chủ động trao đổi thường xuyên với các sở, ngành và lãnh đạo tỉnh, thay vì chờ đến các hội nghị tập trung như hiện nay.

“Thời điểm này, chúng ta cần chủ động trao đổi thông tin, chủ động đề xuất, kiến nghị trực tiếp, chứ không nhất thiết phải thông qua các hội nghị như thế này. Những hội nghị như thế này chỉ nên dành cho các vấn đề lớn hơn mà trong quá trình thực hiện cán bộ thực thi đã trao đổi, phối hợp nhưng vẫn chưa giải quyết được”, ông Phong nói.

Bí thư Tỉnh ủy cho biết tỉnh đã thành lập 2 nhóm tương tác, gồm: một nhóm giữa lãnh đạo tỉnh với chủ tịch các xã, phường và một số sở, ngành; một nhóm giữa lãnh đạo tỉnh với các bí thư cấp ủy để tiếp nhận, xử lý nhanh phản ánh, kiến nghị từ cơ sở. Tuy nhiên, số lượng thông tin, kiến nghị gửi lên chỉ “đếm trên đầu ngón tay”.

“Thành lập nhóm đâu phải cho vui. Từ khi về nhận nhiệm vụ ở đây đến khi thành lập các nhóm, tôi thấy những vướng mắc, khó khăn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Các địa phương còn thiếu sự mạnh dạn trong việc này”, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa phê bình.

Ông cho biết hiện nay lãnh đạo tỉnh đang rất cần thông tin để chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở.

Buổi tiếp xúc, đối thoại có sự tham dự của đại diện 64 xã, phường ở tỉnh Khánh Hòa (Ảnh: Trung Thi).

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa đặt câu hỏi, nếu Thường trực Tỉnh ủy không tổ chức hội nghị này liệu những phản ánh của các địa phương có được giải quyết hay không? Từ đó, ông đề nghị các thành viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đặc biệt là lãnh đạo các sở, ngành tăng cường gần gũi, thường xuyên trao đổi để nắm bắt tình hình ở cơ sở.

Đối với địa phương, ông Phong quán triệt "bỏ ngay tâm lý e ngại khi phản ánh, kiến nghị lên lãnh đạo tỉnh".

“Cũng có nhiều cán bộ đôi lúc còn ngại, nghĩ rằng những nội dung này nhắn lên nhóm của Chủ tịch, Bí thư lại ngán, ngại. Ngại điều gì, Chủ tịch, Bí thư rất cần thông tin từ các xã, phường, vậy tại sao địa phương lại ngại. Các xã, phường ngại thì lãnh đạo tỉnh sẽ không có thông tin. Mà không có thông tin, làm sao chỉ đạo được”, ông Phong phê bình.

Từ đó, ông yêu cầu toàn bộ đội ngũ lãnh đạo từ tỉnh đến sở, ngành phải thay đổi cách làm việc để những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền của tỉnh sớm được tháo gỡ.