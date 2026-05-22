Phường hơn 130.000 nhân khẩu thiếu cán bộ chuyên môn sâu

Ngày 22/5, Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Thường trực Tỉnh ủy với cán bộ, công chức, viên chức cấp xã năm 2026. Tại hội nghị, bà Trương Thị Thu Thảo, Phó Ban Xây dựng Đảng ủy phường Nam Nha Trang, cho biết sau thời gian triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phường cơ bản đảm bảo công việc thông suốt, đặc biệt trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Tuy nhiên, quá trình thực hiện nhiệm vụ còn nhiều khó khăn.

Theo bà Thảo, sau sáp nhập, phường Nam Nha Trang có địa bàn rộng khoảng 82km2, dân số hơn 130.000 người với 65 tổ dân phố nên khối lượng công việc về quản lý hành chính, đất đai, môi trường rất lớn, áp lực.

Trong khi đó, số lượng biên chế của phường hiện còn thiếu, trình độ chuyên môn của một số cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chuyên sâu. Đơn cử, Phòng Kinh tế - Hạ tầng có 24 biên chế nhưng phải phụ trách địa bàn rộng, kiêm nhiệm nhiều công việc từ các sở, ngành khác nên việc bố trí nhân sự chưa hợp lý.

“Phường kiến nghị tỉnh cần linh hoạt trong bố trí biên chế, ưu tiên các đơn vị có địa bàn lớn và khối lượng công việc nhiều”, bà Thảo đề xuất.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Ban Xây dựng Đảng ủy phường Nam Nha Trang cho biết địa phương còn thiếu cán bộ chuyên sâu ở các lĩnh vực môi trường, khoáng sản. Một số cán bộ phải kiêm nhiệm trái chuyên môn, như cán bộ phòng Văn hóa - Xã hội không chuyên trách về y tế nhưng vẫn phụ trách lĩnh vực này.

Từ thực tế trên, phường kiến nghị tỉnh quan tâm đào tạo chuyên môn cho cán bộ, linh hoạt về thời gian và mô hình học tập để cán bộ có thể vừa làm vừa học, giảm áp lực cho cơ quan.

Trả lời ý kiến tại hội nghị, ông Trần Gia Văn, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa, cho biết khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7/2025, tỉnh mới chỉ tạm giao biên chế năm 2025.

Theo ông Văn, sắp tới, khi Trung ương giao biên chế năm 2026 và giai đoạn 2027-2031, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Sở Nội vụ sẽ ngồi lại để tính toán, phân bổ biên chế phù hợp với đặc điểm từng địa phương, dựa trên diện tích, quy mô dân số, tốc độ đô thị hóa, phát triển kinh tế và công tác xây dựng Đảng.

Còn theo ông Võ Chí Vương, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa, đơn vị đã trình UBND tỉnh kế hoạch tuyển dụng tổng cộng 417 biên chế nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực cho các cơ quan, đơn vị sau sắp xếp bộ máy. Dự kiến, kỳ thi tuyển sẽ được tổ chức vào tháng 7 tới để kịp thời bổ sung nhân sự cho địa phương.

“Hình thức thi tuyển sẽ đảm bảo có kết quả ngay, để kịp thời ra quyết định tuyển dụng trong tháng 7”, ông Vương cho hay.

Ông Vương cũng bày tỏ lo ngại vì qua các kỳ tuyển dụng trước, nhiều vị trí như công nghệ thông tin, xây dựng, đất đai… ít có hồ sơ đăng ký. Sở đề nghị các địa phương tích cực tuyên truyền, chủ động tìm kiếm và giới thiệu nguồn nhân lực nộp hồ sơ vào các vị trí còn thiếu để đảm bảo hiệu quả tuyển dụng.

Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Việt Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, đề nghị các cơ quan đẩy mạnh tuyên truyền để người dân và những người có nhu cầu làm việc trong cơ quan nhà nước nắm bắt thông tin rộng rãi, giúp tỉnh có nguồn đầu vào dồi dào, chất lượng, nâng cao hiệu quả tuyển dụng.