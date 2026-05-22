Điều động nhiều lãnh đạo cấp tỉnh về làm Bí thư xã

Ngày 22/5, Tỉnh ủy Nghệ An đã tổ chức hội nghị công bố các quyết định về điều động, phân công, chỉ định cán bộ giữ chức Bí thư Đảng ủy các xã.

Theo quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, ông Võ Minh Thế, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy, được điều động, phân công giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Đông Lộc. Trước đó, ngày 27/3, Bí thư tiền nhiệm là ông Dương Đình Chỉnh được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An, trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các nhân sự được điều động, chỉ định các chức vụ mới (Ảnh: D. Thanh).

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An điều động, chỉ định bà Nguyễn Thị Phương Thúy, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh kiêm Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An, giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Kim Liên.

Bà Thúy đảm nhận vị trí này thay ông Nguyễn Xuân Đức đã được điều động, bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An từ ngày 28/2.

Ban tổ chức cũng trao quyết định điều động, chỉ định ông Hoàng Vĩnh Trường, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Hợp Minh. Người tiền nhiệm của ông Trường là ông Vũ Tuấn Dũng đã được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chánh Thanh tra tỉnh Nghệ An từ tháng 12/2025.

Tại hội nghị, ban tổ chức cũng công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An bổ nhiệm ông Hồ Đức Tuấn, Trưởng phòng Kinh tế, Văn phòng UBND tỉnh, giữ chức Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An, thời hạn 5 năm.

Theo ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An, 2026 được xác định là năm hướng mạnh về cơ sở, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở. Việc điều động, bổ nhiệm các nhân sự kể trên không chỉ nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy trước mắt mà còn thực hiện “nhiệm vụ kép” là đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trưởng thành từ cơ sở.

Cả 4 nhân sự được điều động, bổ nhiệm lần này đều là những cán bộ trẻ, được đào tạo bài bản, có quá trình rèn luyện qua nhiều vị trí công tác, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao...