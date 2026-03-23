Bạo lực thời đại số - Thách thức với việc thực thi công lý giới

CSW70 diễn ra từ ngày 9-19/3, là diễn đàn thường niên lớn của Liên Hợp Quốc về bình đẳng giới, thu hút sự tham gia của đại diện các chính phủ, tổ chức quốc tế và xã hội dân sự.

Trong tuần làm việc tập trung tại New York từ 16-19/3 vừa qua, CSW70 tập trung cho nhiều hoạt động trọng tâm xoay quanh chủ đề “đảm bảo và tăng cường tiếp cận công lý cho mọi phụ nữ và trẻ em gái”.

Thanh niên tham gia thúc đẩy công lý giới

Ngày 16/3, CSW70 tổ chức đối thoại tương tác với đại diện thanh niên về chủ đề ưu tiên của kỳ họp.

Tại phiên đối thoại, các ý kiến tập trung vào vai trò của giới trẻ trong thúc đẩy công lý giới, đặc biệt trong bối cảnh các thách thức mới liên quan đến xung đột, biến đổi khí hậu và môi trường số.

Các đại biểu nhấn mạnh nhu cầu tăng cường sự tham gia của thanh niên trong quá trình xây dựng và thực thi chính sách, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ pháp lý cho phụ nữ và trẻ em gái.

Cùng ngày, CSW70 cũng tổ chức phiên trao đổi chuyên gia về chủ đề ưu tiên, thảo luận các giải pháp nhằm xây dựng hệ thống pháp lý công bằng và bao trùm hơn, trong đó có việc loại bỏ các quy định mang tính phân biệt đối xử và xử lý các rào cản mang tính cấu trúc.

Đại diện thường trực của Costa Rica tại Liên Hợp Quốc kiêm Chủ tịch CSW70 chủ trì lễ thông qua các Kết luận đã được nhất trí (Ảnh: UN Women/Ryan Brown)

Thảo luận về bạo lực số và quyền phụ nữ

Trong các ngày 17-18/3, CSW70 tiếp tục các phiên thảo luận chung về chủ đề ưu tiên, đồng thời diễn ra nhiều sự kiện bên lề do các quốc gia, tổ chức quốc tế và tổ chức xã hội dân sự phối hợp tổ chức.

Các nội dung được thảo luận đa dạng, bao gồm vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế, bảo đảm an ninh lương thực, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và thúc đẩy quyền kinh tế cho phụ nữ.

Một trong những chủ đề nổi bật là tác động của công nghệ số đối với bình đẳng giới. Nhiều ý kiến đề cập đến tình trạng bạo lực trên không gian mạng, trong đó phụ nữ và trẻ em gái là nhóm chịu ảnh hưởng lớn. Các đại biểu trao đổi về việc hoàn thiện khung pháp lý, tăng cường trách nhiệm của các nền tảng công nghệ và thúc đẩy hợp tác quốc tế trong xử lý các hành vi vi phạm.

Bên cạnh đó, các phiên thảo luận về công lý giới trong bối cảnh xung đột và khủng hoảng cũng được tổ chức, đề cập đến vai trò của phụ nữ trong phòng ngừa xung đột, tham gia tiến trình hòa bình và phục hồi sau khủng hoảng.

AU CIEFFA và IWPG hợp tác nhằm nhấn mạnh giáo dục cho trẻ em gái như một đòn bẩy cho hòa bình và vai trò lãnh đạo ở châu Phi (Ảnh: African Union).

Thông qua kết luận về công lý giới

Ngày 19/3, CSW70 tiến hành các thủ tục cuối kỳ, bao gồm xem xét, thông qua các văn kiện và báo cáo, trước khi bế mạc.

Tại phiên họp này, Ủy ban thông qua kết luận chung về chủ đề ưu tiên liên quan đến tiếp cận công lý cho phụ nữ và trẻ em gái. Nội dung kết luận đề cập đến việc tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, tăng cường các thiết chế tư pháp nhạy cảm giới, hỗ trợ nạn nhân bạo lực và bảo đảm tiếp cận công lý một cách bình đẳng.

Quá trình thảo luận và thông qua các nội dung cuối kỳ ghi nhận nhiều ý kiến khác nhau giữa các quốc gia, phản ánh các cách tiếp cận khác nhau đối với các vấn đề liên quan đến bình đẳng giới.

Bên cạnh đó, CSW70 cũng xem xét, thông qua một số nội dung liên quan và thống nhất chương trình nghị sự cho kỳ họp tiếp theo.

Khép lại kỳ họp, các nội dung chính của CSW70 được hoàn tất theo chương trình, tập trung vào việc thúc đẩy các cam kết về bình đẳng giới và tăng cường tiếp cận công lý cho phụ nữ và trẻ em gái trên phạm vi toàn cầu.