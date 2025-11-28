Phụ nữ đối mặt lừa đảo, quấy rối trên không gian mạng

Ngày 28/11, tại Quảng trường Lâm Viên - Đà Lạt, Lâm Đồng, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2025 chủ đề “Bình đẳng giới và an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái trong kỷ nguyên số”.

Tham dự sự kiện có ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; bà Ngô Diệu Linh, Phó Vụ trưởng Vụ Công tác Thanh niên và Bình đẳng giới (Bộ Nội vụ); bà Caroline Nyamayemombe, Đại diện Liên Hợp quốc về Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women), cùng 600 đại biểu đại diện các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Minh Hậu).

Theo Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, từ năm 2016, tháng Hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới được tổ chức hàng năm nhằm nâng cao nhận thức của xã hội về bình đẳng giới, góp phần lan tỏa thông điệp về bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái trước bạo lực. Đồng thời kêu gọi sự quan tâm, cam kết đồng hành của các cấp, các ngành, toàn xã hội trong tiến trình đạt được bình đẳng giới và đảm bảo an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái.

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thông tin, hiện nay, chuyển đổi số diễn ra nhanh chóng tạo thêm cơ hội cho phụ nữ, trẻ em gái học tập, làm việc, giao lưu, kết nối. Tuy nhiên, việc này cũng có thể trở thành nguy cơ quấy rối, bạo lực môi trường mạng đối với phụ nữ, trẻ em gái.

Buổi lễ có sự tham gia của đại diện các bộ, ban, ngành cùng 600 đại biểu (Ảnh: Minh Hậu).

Bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam kêu gọi các bộ, ban, ngành, chính quyền địa phương… chung tay, đồng hành cùng hội trong truyền thông nâng cao nhận thức, hành động về bình đẳng giới. Góp phần lan tỏa thông điệp tích cực về các giải pháp an toàn trên không gian số; khuyến khích phụ nữ, trẻ em gái học tập làm chủ công nghệ, sử dụng công nghệ an toàn, lấy công nghệ làm bệ phóng cho sự phát triển của bản thân cũng như góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững chung của xã hội.

Bà Ngô Diệu Linh, Phó Vụ trưởng Vụ Công tác Thanh niên và Bình đẳng giới (Bộ Nội vụ), cho biết, bình đẳng giới là mục tiêu và động lực trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Đây cũng là nhiệm vụ chính trị quan trọng của Đảng và Nhà nước hiện nay.

Thành tựu của Việt Nam hiện nay là đã xây dựng, thực thi hệ thống chính sách, pháp luật về bình đẳng giới, tăng quyền cho phụ nữ và trẻ em gái, tỷ lệ phụ nữ tham gia Quốc hội đạt 30,26%. Khoảng cách giới ở nước ta đã được thu hẹp.

Bà Ngô Diệu Linh, Phó Vụ trưởng Vụ Công tác Thanh niên và Bình đẳng giới, Bộ Nội vụ chia sẻ thông tin tại buổi lễ (Ảnh: Minh Hậu)

Theo bà Ngô Diệu Linh, Phó Vụ trưởng Vụ Công tác Thanh niên và Bình đẳng giới, kỷ nguyên số tạo ra môi trường học tập, làm việc linh hoạt hơn, tăng khả năng tiếp cận các nguồn lực giáo dục, việc làm từ xa, phụ nữ có thể tham gia tiếng nói và tạo mạng lưới kết nối tốt hơn. Song định kiến, khuôn mẫu giới và bạo lực giới trên không gian mạng, lừa đảo, dụ dỗ, quấy rối bằng ngôn từ xúc phạm, tống tiền, bắt nạt trực tuyến vẫn là thách thức trong lĩnh vực bình đẳng giới ở Việt Nam.

Hiện Bộ Nội vụ và các cơ quan chức năng có chính sách, biện pháp bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái. Trong đó bao gồm việc ban hành kế hoạch chuyển đổi số và tạo lập dữ liệu phục vụ chuyển đổi số toàn diện; triển khai biện pháp, chính sách ứng dụng công nghệ số trong thực thi công vụ; yêu cầu các nền tảng mạng xã hội tuân thủ quy định pháp luật, ngăn chặn và gỡ bỏ các nội dung vi phạm…

Bà Caroline Nyamayemombe, Đại diện UN Women, đề xuất 3 giải pháp giúp Việt Nam xây dựng một tương lai số an toàn hơn cho phụ nữ và trẻ em gái. Trong đó bao gồm tiếp tục hoàn thiện các luật có liên quan; tăng sự hiểu biết, kiến thức, kỹ năng số cho phụ nữ và trẻ em gái; thúc đẩy nỗ lực toàn xã hội trong công cuộc loại bỏ các định kiến giới.